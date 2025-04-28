Трамп в день проведения выборов в Канаде вновь заявил, что она должна войти в США

Трамп в день проведения выборов в Канаде вновь заявил, что она должна войти в США

Президент США Дональд Трамп в день проведения внеочередных парламентских выборов в Канаде вновь заявил, что она должна стать 51-м американским штатом.

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