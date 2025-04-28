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Трамп в день проведения выборов в Канаде вновь заявил, что она должна войти в США

Трамп в день проведения выборов в Канаде вновь заявил, что она должна войти в США Президент США Дональд Трамп в день проведения внеочередных парламентских выборов в Канаде вновь заявил, что она должна стать 51-м американским штатом.
Другие страны
28 апреля 2025 г. 18:48
Трамп в день проведения выборов в Канаде вновь заявил, что она должна войти в США

Президент США Дональд Трамп в день проведения внеочередных парламентских выборов в Канаде вновь заявил, что она должна стать 51-м американским штатом.

Как передает Report, об этом он заявил в соцсети Truth Social.

"Выберите человека, у которого есть силы и мудрость, чтобы вдвое снизить ваши налоги, увеличить вашу военную мощь бесплатно до самого высокого уровня в мире, сделать так, чтобы предприятия, занимающиеся автомобилями, сталью, алюминием, древесиной, энергетикой и другим выросли в четыре раза, без пошлин и налогов, если Канада станет драгоценным 51-м штатом США. Никаких больше искусственно проведенных много лет назад границ", - написал американский лидер.

По его утверждению, присоединение Канады к США "не имело бы недостатков". "Америка больше не может передавать Канаде сотни миллиардов долларов в год, как это было в прошлом. Это не имеет смысла, если только Канада не станет штатом", - подчеркнул Трамп.

Ранее он неоднократно выражал мнение, согласно которому многие жители Канады выступают за то, чтобы их страна стала 51-м штатом США, полагая, что такое объединение принесет ей экономическую стабильность и защитит ее от внешних угроз, которые, по утверждению Трампа, исходят, в частности, от России и Китая. Канадский премьер-министр Марк Карни неоднократно заявлял, что его страна никогда и ни в какой форме не войдет в состав США.

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