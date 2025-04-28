США ввели санкции против компаний и судов за помощь хуситам

США ввели санкции в отношении компаний и судов, оказывающих поддержку йеменским хуситам из мятежного движения "Ансар Аллах".

США ввели санкции в отношении компаний и судов, оказывающих поддержку йеменским хуситам из мятежного движения "Ансар Аллах".

Как передает Report, об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Госдепартамента.

Отмечается, что санкции вводятся в отношении трех судов и их владельцев "за оказание содействия поддерживаемым Ираном хуситам посредством поставки нефтепродуктов в контролируемый движением порт".

На сайте Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США написано, что рестрикции введены в отношении компании Bagsak Shipping, зарегистрированной на Маврикии, а также Great Success Shipping и Zaas Shipping & Trading, зарегистрированных в Ливане. В санкционный список также внесены танкеры под флагами Панамы и Сан-Марино.

Включение в санкционный перечень означает заморозку активов в США и запрет американским гражданам и компаниям вести бизнес с его фигурантами.