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Азербайджан избран временным председателем TÜRK-AY

Азербайджан избран временным председателем TÜRK-AY Азербайджан избран временным председателем TÜRK-AY
Внутренняя политика
28 апреля 2025 г. 19:36
Азербайджан избран временным председателем TÜRK-AY

Азербайджан избран временным председателем Конференции конституционных юрисдикций тюркского мира (TÜRK-AY).

Как сообщает Report, решение принято на заседании TÜRK-AY в Стамбуле, где Азербайджан был представлен делегацией во главе с председателем КС Фархадом Абдуллаевым.

В рамках мероприятия также состоялся обмен мнениями с представителями конституционных судов тюркских государств по вопросам конституционного правосудия.

Визит делегации Азербайджана в Стамбул приурочен к 63-й годовщине основания Конституционного суда Турции.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTÜRK-AY-a sədrlik Azərbaycan Konstitusiya Məhkəməsinə verilib

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