Азербайджан избран временным председателем TÜRK-AY

Азербайджан избран временным председателем Конференции конституционных юрисдикций тюркского мира (TÜRK-AY).
Как сообщает Report, решение принято на заседании TÜRK-AY в Стамбуле, где Азербайджан был представлен делегацией во главе с председателем КС Фархадом Абдуллаевым.
В рамках мероприятия также состоялся обмен мнениями с представителями конституционных судов тюркских государств по вопросам конституционного правосудия.
Визит делегации Азербайджана в Стамбул приурочен к 63-й годовщине основания Конституционного суда Турции.