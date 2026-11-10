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    Грузия намерена укрепить конкурентоспособность Среднего коридора

    В регионе
    • 10 ноября, 2026
    • 22:50
    Грузия намерена укрепить конкурентоспособность Среднего коридора

    Грузия намерена расширять международное сотрудничество в сфере транспорта, энергоэффективности и логистики, рассчитывая таким образом повысить конкурентоспособность Среднего коридора.

    Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявила вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили на встрече с исполнительным секретарем Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН) Татьяной Молчан и генеральным секретарем Международного транспортного форума Ким Ён Тхэ в рамках COP31.

    Отмечалось, что проекты глубоководного порта Анаклия, модернизации железной дороги, строительства автомагистрали Восток – Запад и нового аэропорта Тбилиси укрепят роль Грузии в региональных транспортных связях и повысят конкурентоспособность Среднего коридора.

    Во встречах также принял участие заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Геннадий Арвеладзе.

    Мариам Квривишвили Средний коридор COP31
    Gürcüstan COP31 çərçivəsində Orta Dəhlizi müzakirə edib
    Georgia seeks closer cooperation to boost Middle Corridor competitiveness
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