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    Израильская компания предложила ФРГ защитить Бундестаг от дронов с помощью ИИ

    Другие страны
    • 10 ноября, 2026
    • 23:11
    Израильская компания предложила ФРГ защитить Бундестаг от дронов с помощью ИИ

    Израильская технологическая компания Airwayz предложила Германии использовать платформу на базе искусственного интеллекта (ИИ) для защиты критической инфраструктуры и правительственных объектов, включая Бундестаг, от беспилотников.

    Как передает Report со ссылкой на Bild, об этом сообщил председатель правления Airwayz, эксперт по безопасности Ярон Розен.

    По его словам, в 2026 году контроль над воздушным пространством на высоте до 1 тыс. метров стал повседневной проблемой для европейских служб безопасности из-за сложности регулирования и высокой интенсивности полетов.

    Розен считает, что государственные структуры фактически утратили контроль над нижним сегментом воздушного пространства.

    "Федеральные и местные власти должны взять под контроль свое воздушное пространство, и это необходимо сделать прямо сейчас", - подчеркнул он.

    В качестве решения компания предлагает платформу Overwatch, работающую на базе ИИ. Она объединяет гражданские и военные радары, а также различные датчики в единую сеть, позволяя отслеживать воздушную обстановку на одном экране.

    На основе полученных данных искусственный интеллект в режиме реального времени анализирует возможные угрозы и предлагает операторам или военным наиболее эффективные меры противодействия.

    Для защиты комплекса зданий Бундестага Airwayz готова разработать многоуровневую систему безопасности, которая, по утверждению компании, обеспечит 95-процентное покрытие территории и позволит обнаруживать малоразмерные беспилотники на высоте около 20 метров, движущиеся со скоростью до 200 км/ч.

    По данным Airwayz, платформа Overwatch уже интегрирована в системы охраны государственных границ Израиля. Кроме того, ее использовала американская полиция для обеспечения безопасности инфраструктурных объектов в Майами во время мероприятий чемпионата мира по футболу.

    Искусственный интеллект (ИИ) Противоракетная оборона Государство Израиль Федеративная Республика Германия (ФРГ)
    İsrail şirkəti Bundestaqı süni intellekt vasitəsilə dronlardan qorumağı təklif edib
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