Израильская компания предложила ФРГ защитить Бундестаг от дронов с помощью ИИ

Израильская технологическая компания Airwayz предложила Германии использовать платформу на базе искусственного интеллекта (ИИ) для защиты критической инфраструктуры и правительственных объектов, включая Бундестаг, от беспилотников.

Как передает Report со ссылкой на Bild, об этом сообщил председатель правления Airwayz, эксперт по безопасности Ярон Розен.

По его словам, в 2026 году контроль над воздушным пространством на высоте до 1 тыс. метров стал повседневной проблемой для европейских служб безопасности из-за сложности регулирования и высокой интенсивности полетов.

Розен считает, что государственные структуры фактически утратили контроль над нижним сегментом воздушного пространства.

"Федеральные и местные власти должны взять под контроль свое воздушное пространство, и это необходимо сделать прямо сейчас", - подчеркнул он.

В качестве решения компания предлагает платформу Overwatch, работающую на базе ИИ. Она объединяет гражданские и военные радары, а также различные датчики в единую сеть, позволяя отслеживать воздушную обстановку на одном экране.

На основе полученных данных искусственный интеллект в режиме реального времени анализирует возможные угрозы и предлагает операторам или военным наиболее эффективные меры противодействия.

Для защиты комплекса зданий Бундестага Airwayz готова разработать многоуровневую систему безопасности, которая, по утверждению компании, обеспечит 95-процентное покрытие территории и позволит обнаруживать малоразмерные беспилотники на высоте около 20 метров, движущиеся со скоростью до 200 км/ч.

По данным Airwayz, платформа Overwatch уже интегрирована в системы охраны государственных границ Израиля. Кроме того, ее использовала американская полиция для обеспечения безопасности инфраструктурных объектов в Майами во время мероприятий чемпионата мира по футболу.