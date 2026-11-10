İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü

    İsrail şirkəti Bundestaqı süni intellekt vasitəsilə dronlardan qorumağı təklif edib

    Digər ölkələr
    • 10 noyabr, 2026
    • 23:35
    İsrail şirkəti Bundestaqı süni intellekt vasitəsilə dronlardan qorumağı təklif edib

    İsrailin "Airwayz" texnologiya şirkəti Almaniyaya kritik infrastrukturu və hökumət obyektlərini, o cümlədən Bundestaqı pilotsuz uçuş aparatlarından (PUA) qorumaq üçün süni intellekt (Sİ) əsaslı platformadan istifadə etməyi təklif edib.

    "Report" "Bild"ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə "Airwayz"in idarə heyətinin sədri, təhlükəsizlik üzrə ekspert Yaron Rozen bildirib.

    Onun sözlərinə görə, 2026-cı ildə 1 min metrə qədər hündürlükdə hava məkanına nəzarət tənzimləmənin mürəkkəbliyi və uçuşların yüksək intensivliyi səbəbindən Avropa təhlükəsizlik xidmətləri üçün gündəlik problemə çevrilib.

    Rozen hesab edir ki, dövlət strukturları hava məkanının aşağı seqmentinə nəzarəti faktiki olaraq itiriblər.

    "Federal və yerli hakimiyyət orqanları öz hava məkanını nəzarətə götürməlidir və bunu məhz indi etmək lazımdır", - o vurğulayıb.

    Həll yolu kimi şirkət Sİ əsasında işləyən "Overwatch" platformasını təklif edir. O, mülki və hərbi radarları, eləcə də müxtəlif sensorları vahid şəbəkədə birləşdirərək havadakı vəziyyəti tək ekranda izləməyə imkan verir.

    Alınan məlumatlar əsasında süni intellekt real vaxt rejimində mümkün təhdidləri təhlil edir və operatorlara və ya hərbçilərə ən effektiv əks-tədbirləri təklif edir.

    Bundestaqın binalar kompleksini qorumaq üçün "Airwayz", şirkətin iddiasına görə, ərazinin 95 faiz əhatə olunmasını təmin edəcək və təxminən 20 metr hündürlükdə saatda 200 km-ə qədər sürətlə hərəkət edən kiçikölçülü pilotsuz uçuş aparatlarını aşkar etməyə imkan verəcək çoxsəviyyəli təhlükəsizlik sistemi hazırlamağa hazırdır.

    "Airwayz"in məlumatına görə, "Overwatch" platforması artıq İsrailin dövlət sərhədlərinin mühafizəsi sistemlərinə inteqrasiya edilib. Bundan əlavə, Amerika polisi futbol üzrə dünya çempionatı tədbirləri zamanı Mayamidə infrastruktur obyektlərinin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün ondan istifadə edib.

    Hava hücumundan müdafiə sistemləri Süni intellekt (AI) Pilotsuz uçuş aparatı (PUA) İsrail Dövləti Almaniya
    Израильская компания предложила ФРГ защитить Бундестаг от дронов с помощью ИИ
    44 filmi
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    02:41
    Ukrayna Prezidenti: Rusiya Əbu-Dabi danışıqlarında Donbasdakı vəziyyəti təhrif edib
    Digər ölkələr
    02:39
    Yunanıstanda sualtı elektrik xətti tikiləcək
    Digər ölkələr
    02:29
    Serbiyanın Atəşkəs Günündə altı topdan on yaylım atəşi açılıb
    Digər ölkələr
    02:02
    İsrail HƏMAS-ın tərk-silah olunması ilə bağlı vasitəçilərə çağırış edib
    Digər ölkələr
    01:44
    Əraqçi ABŞ-nin 20 milyon dollarlıq təklifinə görə BMT və AEBA-ya etiraz məktubu ünvanlayıb
    Region
    01:24
    NYT: ABŞ Venesuela neftinin satışından 12 milyard dollardan çox gəlir əldə edib
    Digər ölkələr
    01:17
    Cim Cordan ABŞ Nümayəndələr Palatasında respublikaçı azlığın lideri seçilib
    Digər ölkələr
    00:54
    Qalibaf: Müctəba Xamenei Çinlə əlaqələrə dair tapşırıqlar verib
    Region
    00:36
    Bosniya və Herseqovinada iqtisadi artım daxili istehlak hesabına təmin edilir
    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti