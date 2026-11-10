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    Рубио: Иран вскоре может полностью лишиться доходов от продажи нефти

    Другие страны
    • 10 ноября, 2026
    • 23:12
    Рубио: Иран вскоре может полностью лишиться доходов от продажи нефти

    Иран в ближайшее время может полностью лишиться возможности экспортировать нефть и получать доходы от ее продажи.

    Как сообщает Report, об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на пресс-конференции в Париже по итогам встречи глав МИД стран "Большой семерки".

    По его словам, во время действия меморандума о взаимопонимании с США Иран успел отправить нефть на экспорт, однако ее запасы на танкерах практически исчерпаны.

    "Когда эта нефть закончится, Иран перестанет получать доходы. Вы говорите, что американские санкции действовали и раньше. Однако Иран никогда прежде не сталкивался с ситуацией, когда он фактически не может поставлять энергоносители на мировой рынок. Кроме того, мы предпринимаем и другие меры, о которых я не могу говорить, но которые оказывают огромное влияние на иранскую экономику", – заявил Рубио.

    Госсекретарь также утверждает, что объемы перевозки нефти через Ормузский пролив практически вернулись к уровню, который наблюдался до начала конфликта.

    "В некоторые ночи через пролив перевозят 80–85% прежних объемов нефти. Этот показатель не достигает 100% только потому, что Иран не экспортирует свою нефть. Именно поставки иранской нефти через Ормузский пролив остаются нарушенными", – пояснил он.

    По мнению Рубио, в ближайшее время Китай также лишится возможности закупать иранскую нефть.

    "Скоро просто не останется нефти, которую можно будет купить. Сейчас доступна только нефть, уже загруженная на танкеры, но и она практически закончилась", – добавил госсекретарь США.

    Марко Рубио Большая семерка (G7) Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Экспорт нефти
    Rubio: İran neft gəlirlərindən tamamilə məhrum ola bilər
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