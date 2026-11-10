Рубио: Иран вскоре может полностью лишиться доходов от продажи нефти

Иран в ближайшее время может полностью лишиться возможности экспортировать нефть и получать доходы от ее продажи.

Как сообщает Report, об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на пресс-конференции в Париже по итогам встречи глав МИД стран "Большой семерки".

По его словам, во время действия меморандума о взаимопонимании с США Иран успел отправить нефть на экспорт, однако ее запасы на танкерах практически исчерпаны.

"Когда эта нефть закончится, Иран перестанет получать доходы. Вы говорите, что американские санкции действовали и раньше. Однако Иран никогда прежде не сталкивался с ситуацией, когда он фактически не может поставлять энергоносители на мировой рынок. Кроме того, мы предпринимаем и другие меры, о которых я не могу говорить, но которые оказывают огромное влияние на иранскую экономику", – заявил Рубио.

Госсекретарь также утверждает, что объемы перевозки нефти через Ормузский пролив практически вернулись к уровню, который наблюдался до начала конфликта.

"В некоторые ночи через пролив перевозят 80–85% прежних объемов нефти. Этот показатель не достигает 100% только потому, что Иран не экспортирует свою нефть. Именно поставки иранской нефти через Ормузский пролив остаются нарушенными", – пояснил он.

По мнению Рубио, в ближайшее время Китай также лишится возможности закупать иранскую нефть.

"Скоро просто не останется нефти, которую можно будет купить. Сейчас доступна только нефть, уже загруженная на танкеры, но и она практически закончилась", – добавил госсекретарь США.