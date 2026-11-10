Rubio: İran neft gəlirlərindən tamamilə məhrum ola bilər
- 10 noyabr, 2026
- 23:41
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İran yaxın vaxtlarda neft ixrac etmək və onun satışından gəlir əldə etmək imkanından tamamilə məhrum ola bilər.
"Report" xəbər verir ki, bunu ABŞ-nin dövlət katibi Marko Rubio Parisdə "Böyük Yeddilik" ölkələrinin XİN başçılarının görüşünün yekunlarına dair mətbuat konfransında bildirib.
Onun sözlərinə görə, ABŞ ilə anlaşma memorandumunun qüvvədə olduğu müddətdə İran nefti ixraca göndərə bilib, lakin tankerlərdəki neft ehtiyatları praktiki olaraq tükənib.
"Bu neft bitdikdən sonra İran gəlir əldə etməyi dayandıracaq. Siz deyirsiniz ki, Amerika sanksiyaları əvvəllər də qüvvədə olub. Lakin İran heç vaxt dünya bazarına faktiki olaraq enerji daşıyıcıları tədarük edə bilmədiyi bir vəziyyətlə qarşılaşmayıb. Bundan əlavə, biz barəsində danışa bilməyəcəyim, lakin İran iqtisadiyyatına böyük təsir göstərən digər tədbirlər də görürük", – Rubio bildirib.
Dövlət katibi həmçinin iddia edir ki, Hörmüz boğazı vasitəsilə neft daşımalarının həcmi praktiki olaraq münaqişənin başlamasından əvvəl müşahidə olunan səviyyəyə qayıdıb.
"Bəzi gecələr boğazdan əvvəlki neft həcminin 80–85%-i daşınır. Bu göstərici yalnız İran öz neftini ixrac etmədiyi üçün 100%-ə çatmır. Məhz İran neftinin Hörmüz boğazı vasitəsilə tədarükü pozulmuş olaraq qalır", – o izah edib.
Rubionun fikrincə, yaxın vaxtlarda Çin də İran neftini almaq imkanından məhrum olacaq.
"Tezliklə almaq mümkün olacaq neft sadəcə qalmayacaq. Hazırda yalnız tankerlərə yüklənmiş neft əlçatandır, lakin o da demək olar ki, bitib", – ABŞ-nin dövlət katibi əlavə edib.