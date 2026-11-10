İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü

    Rubio: İran neft gəlirlərindən tamamilə məhrum ola bilər

    Digər ölkələr
    • 10 noyabr, 2026
    • 23:41
    Rubio: İran neft gəlirlərindən tamamilə məhrum ola bilər
    Marko Rubio

    İran yaxın vaxtlarda neft ixrac etmək və onun satışından gəlir əldə etmək imkanından tamamilə məhrum ola bilər.

    "Report" xəbər verir ki, bunu ABŞ-nin dövlət katibi Marko Rubio Parisdə "Böyük Yeddilik" ölkələrinin XİN başçılarının görüşünün yekunlarına dair mətbuat konfransında bildirib.

    Onun sözlərinə görə, ABŞ ilə anlaşma memorandumunun qüvvədə olduğu müddətdə İran nefti ixraca göndərə bilib, lakin tankerlərdəki neft ehtiyatları praktiki olaraq tükənib.

    "Bu neft bitdikdən sonra İran gəlir əldə etməyi dayandıracaq. Siz deyirsiniz ki, Amerika sanksiyaları əvvəllər də qüvvədə olub. Lakin İran heç vaxt dünya bazarına faktiki olaraq enerji daşıyıcıları tədarük edə bilmədiyi bir vəziyyətlə qarşılaşmayıb. Bundan əlavə, biz barəsində danışa bilməyəcəyim, lakin İran iqtisadiyyatına böyük təsir göstərən digər tədbirlər də görürük", – Rubio bildirib.

    Dövlət katibi həmçinin iddia edir ki, Hörmüz boğazı vasitəsilə neft daşımalarının həcmi praktiki olaraq münaqişənin başlamasından əvvəl müşahidə olunan səviyyəyə qayıdıb.

    "Bəzi gecələr boğazdan əvvəlki neft həcminin 80–85%-i daşınır. Bu göstərici yalnız İran öz neftini ixrac etmədiyi üçün 100%-ə çatmır. Məhz İran neftinin Hörmüz boğazı vasitəsilə tədarükü pozulmuş olaraq qalır", – o izah edib.

    Rubionun fikrincə, yaxın vaxtlarda Çin də İran neftini almaq imkanından məhrum olacaq.

    "Tezliklə almaq mümkün olacaq neft sadəcə qalmayacaq. Hazırda yalnız tankerlərə yüklənmiş neft əlçatandır, lakin o da demək olar ki, bitib", – ABŞ-nin dövlət katibi əlavə edib.

    Marko Rubio İran nefti ABŞ-İran danışıqları
    Рубио: Иран вскоре может полностью лишиться доходов от продажи нефти
    44 filmi
    44 filmi

    Son xəbərlər

    02:41
    Ukrayna Prezidenti: Rusiya Əbu-Dabi danışıqlarında Donbasdakı vəziyyəti təhrif edib
    Digər ölkələr
    02:39
    Yunanıstanda sualtı elektrik xətti tikiləcək
    Digər ölkələr
    02:29
    Serbiyanın Atəşkəs Günündə altı topdan on yaylım atəşi açılıb
    Digər ölkələr
    02:02
    İsrail HƏMAS-ın tərk-silah olunması ilə bağlı vasitəçilərə çağırış edib
    Digər ölkələr
    01:44
    Əraqçi ABŞ-nin 20 milyon dollarlıq təklifinə görə BMT və AEBA-ya etiraz məktubu ünvanlayıb
    Region
    01:24
    NYT: ABŞ Venesuela neftinin satışından 12 milyard dollardan çox gəlir əldə edib
    Digər ölkələr
    01:17
    Cim Cordan ABŞ Nümayəndələr Palatasında respublikaçı azlığın lideri seçilib
    Digər ölkələr
    00:54
    Qalibaf: Müctəba Xamenei Çinlə əlaqələrə dair tapşırıqlar verib
    Region
    00:36
    Bosniya və Herseqovinada iqtisadi artım daxili istehlak hesabına təmin edilir
    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti