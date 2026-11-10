Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    МИД РФ выразил протест послу Молдовы из-за ситуации с российским дипломатом

    В регионе
    • 10 ноября, 2026
    • 23:19
    МИД РФ выразил протест послу Молдовы из-за ситуации с российским дипломатом

    Посол Молдовы в России Лилиан Дарий вызван в Министерство иностранных дел РФ.

    Как передает Report со ссылкой на заявление МИД РФ, ему был заявлен решительный протест в связи с объявлением молдавскими властями 23 октября персоной нон-грата сотрудника Посольства России в Кишинёве, предположительно из-за обнаружения на территории Молдовы обломков беспилотника со взрывчатым веществом.

    "Отсутствие доказательств российского происхождения упомянутого БПЛА свидетельствует о надуманном характере соответствующего решения, ставшего очередным недружественным шагом Молдовы", - следует из заявления ведомства.

    Послу Молдавии вручена нота МИД России о том, что российская сторона, исходя из принципа взаимности, объявляет неприемлемым сотрудника Посольства Молдовы в России.

    МИД РФ Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Посольство России Республика Молдова
    Rusiya XİN Moldova səfirinə etirazını bildirib
    44 filmi
    MiniBoss

    Последние новости

    03:11
    В Бейруте обнаружено тело бывшего депутата парламента Ирака
    Другие страны
    02:44
    В Сербии День перемирия отметили десятью артиллерийскими залпами
    Другие страны
    02:30
    Президент Украины: Россия исказила ситуацию на Донбассе в ходе переговоров в Абу-Даби
    Другие страны
    02:23
    В Греции построят подводную линию электропередачи стоимостью почти €1,5 млрд
    Другие страны
    02:00
    Иран направил жалобу в ООН и МАГАТЭ из-за предложения США о вознаграждении в $20 млн
    В регионе
    01:44
    Израиль призвал посредников потребовать немедленного разоружения ХАМАС
    Другие страны
    01:18
    Верховный лидер Ирана поручил укрепить сотрудничество с Китаем
    В регионе
    01:06
    Джим Джордан избран лидером республиканского меньшинства в Палате представителей США
    Другие страны
    00:42
    Экономика Боснии и Герцеговины растет за счет внутреннего потребления
    Другие страны
    Лента новостей