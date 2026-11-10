МИД РФ выразил протест послу Молдовы из-за ситуации с российским дипломатом

Посол Молдовы в России Лилиан Дарий вызван в Министерство иностранных дел РФ.

Как передает Report со ссылкой на заявление МИД РФ, ему был заявлен решительный протест в связи с объявлением молдавскими властями 23 октября персоной нон-грата сотрудника Посольства России в Кишинёве, предположительно из-за обнаружения на территории Молдовы обломков беспилотника со взрывчатым веществом.

"Отсутствие доказательств российского происхождения упомянутого БПЛА свидетельствует о надуманном характере соответствующего решения, ставшего очередным недружественным шагом Молдовы", - следует из заявления ведомства.

Послу Молдавии вручена нота МИД России о том, что российская сторона, исходя из принципа взаимности, объявляет неприемлемым сотрудника Посольства Молдовы в России.