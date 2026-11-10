Rusiya XİN Moldova səfirinə etirazını bildirib
Region
- 10 noyabr, 2026
- 23:47
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Moldovanın Rusiyadakı səfiri Lilian Darii Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb.
"Report" Rusiya XİN-in bəyanatına istinadən xəbər verir ki, Moldova ərazisində partlayıcı maddəsi olan pilotsuz uçuş aparatının (PUA) qalıqlarının tapılmasına görə oktyabrın 23-də Moldova hakimiyyəti tərəfindən Rusiyanın Kişineudakı səfirliyinin əməkdaşının "persona non-qrata" elan edilməsi ilə əlaqədar ona qəti etiraz bildirilib.
"Sözügedən PUA-nın Rusiya mənşəli olduğuna dair sübutların olmaması, Moldovanın növbəti qeyri-dost addımına çevrilən müvafiq qərarın uydurma xarakter daşıdığını göstərir", - qurumun bəyanatında qeyd olunub.
Moldova səfirinə Rusiya XİN-in notası təqdim edilib.
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