İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü

    Rusiya XİN Moldova səfirinə etirazını bildirib

    Region
    • 10 noyabr, 2026
    • 23:47
    Rusiya XİN Moldova səfirinə etirazını bildirib

    Moldovanın Rusiyadakı səfiri Lilian Darii Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb.

    "Report" Rusiya XİN-in bəyanatına istinadən xəbər verir ki, Moldova ərazisində partlayıcı maddəsi olan pilotsuz uçuş aparatının (PUA) qalıqlarının tapılmasına görə oktyabrın 23-də Moldova hakimiyyəti tərəfindən Rusiyanın Kişineudakı səfirliyinin əməkdaşının "persona non-qrata" elan edilməsi ilə əlaqədar ona qəti etiraz bildirilib.

    "Sözügedən PUA-nın Rusiya mənşəli olduğuna dair sübutların olmaması, Moldovanın növbəti qeyri-dost addımına çevrilən müvafiq qərarın uydurma xarakter daşıdığını göstərir", - qurumun bəyanatında qeyd olunub.

    Moldova səfirinə Rusiya XİN-in notası təqdim edilib.

    Rusiya XİN Pilotsuz uçuş aparatı (PUA) Nota Moldova
    МИД РФ выразил протест послу Молдовы из-за ситуации с российским дипломатом
    MiniBoss
    44 filmi

    Son xəbərlər

    02:41
    Ukrayna Prezidenti: Rusiya Əbu-Dabi danışıqlarında Donbasdakı vəziyyəti təhrif edib
    Digər ölkələr
    02:39
    Yunanıstanda sualtı elektrik xətti tikiləcək
    Digər ölkələr
    02:29
    Serbiyanın Atəşkəs Günündə altı topdan on yaylım atəşi açılıb
    Digər ölkələr
    02:02
    İsrail HƏMAS-ın tərk-silah olunması ilə bağlı vasitəçilərə çağırış edib
    Digər ölkələr
    01:44
    Əraqçi ABŞ-nin 20 milyon dollarlıq təklifinə görə BMT və AEBA-ya etiraz məktubu ünvanlayıb
    Region
    01:24
    NYT: ABŞ Venesuela neftinin satışından 12 milyard dollardan çox gəlir əldə edib
    Digər ölkələr
    01:17
    Cim Cordan ABŞ Nümayəndələr Palatasında respublikaçı azlığın lideri seçilib
    Digər ölkələr
    00:54
    Qalibaf: Müctəba Xamenei Çinlə əlaqələrə dair tapşırıqlar verib
    Region
    00:36
    Bosniya və Herseqovinada iqtisadi artım daxili istehlak hesabına təmin edilir
    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti