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    Азербайджан и МЭА обсудили глобальные энергетические вопросы

    Энергетика
    • 10 ноября, 2026
    • 22:58
    Азербайджан и МЭА обсудили глобальные энергетические вопросы

    Глобальные энергетические вопросы стали темой обсуждения между Азербайджаном и Международным энергетическим агентством (МЭА).

    Как сообщает Report, обмен мнениями состоялся между исполнительным директором МЭА Фатихом Биролем и министром энергетики Азербайджана Пярвизом Шахбазовым.

    "Мы обсудили, как переговоры в Анталье могут опираться на итоги COP29 в Баку, включая Глобальное обязательство по хранению энергии и развитию электросетей, а также на результаты предыдущих климатических конференций", – написал Ф. Бироль на своей странице в социальной сети X.

    Отметим, что встреча состоялась в рамках COP31, проходящей в Турции.

    Фатих Бирол Пярвиз Шахбазов Международное энергетическое агентство (МЭА) Азербайджан
    BEA ilə Azərbaycan arasında qlobal enerji məsələləri müzakirə edilib
    IEA chief, Azerbaijani energy minister discuss COP29 follow-up
    MiniBoss
    MiniBoss

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