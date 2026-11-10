Азербайджан и МЭА обсудили глобальные энергетические вопросы
Энергетика
- 10 ноября, 2026
- 22:58
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Глобальные энергетические вопросы стали темой обсуждения между Азербайджаном и Международным энергетическим агентством (МЭА).
Как сообщает Report, обмен мнениями состоялся между исполнительным директором МЭА Фатихом Биролем и министром энергетики Азербайджана Пярвизом Шахбазовым.
"Мы обсудили, как переговоры в Анталье могут опираться на итоги COP29 в Баку, включая Глобальное обязательство по хранению энергии и развитию электросетей, а также на результаты предыдущих климатических конференций", – написал Ф. Бироль на своей странице в социальной сети X.
Отметим, что встреча состоялась в рамках COP31, проходящей в Турции.
BEA ilə Azərbaycan arasında qlobal enerji məsələləri müzakirə edilib
IEA chief, Azerbaijani energy minister discuss COP29 follow-up
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