Азербайджан и МЭА обсудили глобальные энергетические вопросы

Глобальные энергетические вопросы стали темой обсуждения между Азербайджаном и Международным энергетическим агентством (МЭА).

Как сообщает Report, обмен мнениями состоялся между исполнительным директором МЭА Фатихом Биролем и министром энергетики Азербайджана Пярвизом Шахбазовым.

"Мы обсудили, как переговоры в Анталье могут опираться на итоги COP29 в Баку, включая Глобальное обязательство по хранению энергии и развитию электросетей, а также на результаты предыдущих климатических конференций", – написал Ф. Бироль на своей странице в социальной сети X.

Отметим, что встреча состоялась в рамках COP31, проходящей в Турции.