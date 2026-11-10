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    BEA ilə Azərbaycan arasında qlobal enerji məsələləri müzakirə edilib

    Energetika
    • 10 noyabr, 2026
    • 22:53
    BEA ilə Azərbaycan arasında qlobal enerji məsələləri müzakirə edilib

    Beynəlxalq Enerji Agentliyi (BEA) ilə Azərbaycan arasında qlobal enerji məsələləri müzakirə edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə BEA-nın rəhbəri Fatih Birolla Azərbaycanın energetika naziri Pərviz Şahbazov arasında fikir mübadiləsi aparılıb.

    "Biz Antalyadakı müzakirələrin Bakıdakı COP29-un nəticələrinə, o cümlədən Qlobal Enerji Saxlanması, Şəbəkələr Öhdəliyinə və əvvəlki digər COP-ların nəticələrinə necə əsaslana biləcəyi barədə danışdıq", - F. Birol "X" sosial şəbəkə hesabında yazıb.

    Qeyd edək ki, görüş Türkiyədə keçirilən COP31 çərçivəsində baş tutub.

    Fatih Birol Pərviz Şahbazov BEA
    Азербайджан и МЭА обсудили глобальные энергетические вопросы
    IEA chief, Azerbaijani energy minister discuss COP29 follow-up
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