BEA ilə Azərbaycan arasında qlobal enerji məsələləri müzakirə edilib
- 10 noyabr, 2026
- 22:53
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Beynəlxalq Enerji Agentliyi (BEA) ilə Azərbaycan arasında qlobal enerji məsələləri müzakirə edilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə BEA-nın rəhbəri Fatih Birolla Azərbaycanın energetika naziri Pərviz Şahbazov arasında fikir mübadiləsi aparılıb.
"Biz Antalyadakı müzakirələrin Bakıdakı COP29-un nəticələrinə, o cümlədən Qlobal Enerji Saxlanması, Şəbəkələr Öhdəliyinə və əvvəlki digər COP-ların nəticələrinə necə əsaslana biləcəyi barədə danışdıq", - F. Birol "X" sosial şəbəkə hesabında yazıb.
Qeyd edək ki, görüş Türkiyədə keçirilən COP31 çərçivəsində baş tutub.
Very good exchange with Azerbaijan’s Minister of Energy, my friend Parviz Shahbazov (@ParvizShahbazov) We spoke about how discussions in Antalya can build on outcomes from COP29 in Baku 🇦🇿 , including the Global Energy Storage & Grids Pledge, and from other previous COPs https://t.co/rvg2yySVVN— Fatih Birol (@fbirol) November 10, 2026