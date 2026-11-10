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    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    Кушнер: Итоги первого дня переговоров по Украине в Абу-Даби обнадеживают

    Другие страны
    • 10 ноября, 2026
    • 23:32
    Кушнер: Итоги первого дня переговоров по Украине в Абу-Даби обнадеживают

    Сегодняшние конструктивные обсуждения в рамках первого дня переговоров США, Украины и РФ в Абу-Даби (ОАЭ) обнадеживают.

    Как передает Report, об этом заявил спецпосланник президента США Джаред Кушнер в соцсети Х по итогам участия в переговорах.

    "По поручению президента Трампа мы работаем над тем, чтобы положить конец этой разрушительной войне (между РФ и Украиной - ред.) и создать механизмы безопасности, необходимые для суверенной, безопасной и процветающей Украины и прочного мира по всей Европе", - продолжил он.

    По его словам, в последние два месяца американская сторона провела продуктивные обсуждения с лидерами РФ и Украины и настроена на скорое урегулирование конфликта на приемлемых для обеих сторон условиях.

    Джаред Кушнер Российско-украинский конфликт Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ)
    Kuşner: Əbu-Dabidə Ukrayna üzrə danışıqların ilk günü ümidvericidir
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