Кушнер: Итоги первого дня переговоров по Украине в Абу-Даби обнадеживают

Сегодняшние конструктивные обсуждения в рамках первого дня переговоров США, Украины и РФ в Абу-Даби (ОАЭ) обнадеживают.

Как передает Report, об этом заявил спецпосланник президента США Джаред Кушнер в соцсети Х по итогам участия в переговорах.

"По поручению президента Трампа мы работаем над тем, чтобы положить конец этой разрушительной войне (между РФ и Украиной - ред.) и создать механизмы безопасности, необходимые для суверенной, безопасной и процветающей Украины и прочного мира по всей Европе", - продолжил он.

По его словам, в последние два месяца американская сторона провела продуктивные обсуждения с лидерами РФ и Украины и настроена на скорое урегулирование конфликта на приемлемых для обеих сторон условиях.