Мухтар Бабаев отметил роль COP29 в развитии международного углеродного рынка
- 10 ноября, 2026
- 23:17
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Прогресс, достигнутый на COP29 в Баку по статье 6 Парижского соглашения, заложил основу для нового этапа международного сотрудничества в сфере углеродных рынков.
Как сообщает Report, об этом заявил представитель президента Азербайджана по вопросам климата Мухтар Бабаев, выступая на COP31 в турецкой Анталье.
"На COP31 необходимо сосредоточиться на переходе от согласованных правил к их практическому применению, обеспечении реального сокращения выбросов, привлечении климатического финансирования, а также прозрачности и ощутимой выгоды для принимающих стран", – написал он в социальной сети X, процитировав свое выступление.
Кроме того, М. Бабаев опубликовал видеоролик, посвященный второму дню COP31.
Day 2 of #COP31 in Antalya put energy and transport in focus. On Energy and Transport Day, we joined partners to discuss how to deliver on the COP29 Global Energy Storage and Grids Pledge and advance cleaner transport. #COP29 #EnergyTransition #CleanTransport https://t.co/4YFdQIm2EX— Mukhtar Babayev (@Mukhtar_Babayev) November 10, 2026