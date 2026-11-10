Мухтар Бабаев отметил роль COP29 в развитии международного углеродного рынка

Прогресс, достигнутый на COP29 в Баку по статье 6 Парижского соглашения, заложил основу для нового этапа международного сотрудничества в сфере углеродных рынков.

Как сообщает Report, об этом заявил представитель президента Азербайджана по вопросам климата Мухтар Бабаев, выступая на COP31 в турецкой Анталье.

"На COP31 необходимо сосредоточиться на переходе от согласованных правил к их практическому применению, обеспечении реального сокращения выбросов, привлечении климатического финансирования, а также прозрачности и ощутимой выгоды для принимающих стран", – написал он в социальной сети X, процитировав свое выступление.

Кроме того, М. Бабаев опубликовал видеоролик, посвященный второму дню COP31.