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    Мухтар Бабаев отметил роль COP29 в развитии международного углеродного рынка

    Внешняя политика
    • 10 ноября, 2026
    • 23:17
    Мухтар Бабаев отметил роль COP29 в развитии международного углеродного рынка

    Прогресс, достигнутый на COP29 в Баку по статье 6 Парижского соглашения, заложил основу для нового этапа международного сотрудничества в сфере углеродных рынков.

    Как сообщает Report, об этом заявил представитель президента Азербайджана по вопросам климата Мухтар Бабаев, выступая на COP31 в турецкой Анталье.

    "На COP31 необходимо сосредоточиться на переходе от согласованных правил к их практическому применению, обеспечении реального сокращения выбросов, привлечении климатического финансирования, а также прозрачности и ощутимой выгоды для принимающих стран", – написал он в социальной сети X, процитировав свое выступление.

    Кроме того, М. Бабаев опубликовал видеоролик, посвященный второму дню COP31.

    Мухтар Бабаев COP29 Углеродные рынки
    Видео
    COP29 karbon bazarı əməkdaşlığının yeni mərhələsi üçün əsas yaradıb
    Видео
    Mukhtar Babayev highlights COP29 energy pledge at COP31 in Antalya
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