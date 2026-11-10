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    COP29 karbon bazarı əməkdaşlığının yeni mərhələsi üçün əsas yaradıb

    Xarici siyasət
    • 10 noyabr, 2026
    • 23:13
    COP29 karbon bazarı əməkdaşlığının yeni mərhələsi üçün əsas yaradıb

    Bakıda keçirilən COP29-da 6-cı Maddə üzrə əldə edilmiş irəliləyiş beynəlxalq karbon bazarı əməkdaşlığının yeni mərhələsi üçün əsas yaradıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Prezientinin iqlim məsələləri üzrə nümayəndəsi Muxtar Babayev Türkiyənin Antalya şəhərində keçirilən COP31 çərçivəsində çıxış edərkən deyib.

    "COP31-də diqqət razılaşdırılmış qaydalardan praktik icraya, etibarlı emissiya azalmalarının təmin edilməsinə, iqlim maliyyəsinin səfərbər olunmasına, ev sahibi ölkələr üçün şəffaflığın və real faydaların təmin edilməsinə yönəlməlidir", - o "X" sosial şəbəkə hesabında çıxışından sitat gətirib.

    Bundan başqa, M. Babayev COP31-in ikinci günü ilə bağlı videoçarx paylaşıb.

    Muxtar Babayev COP31
    Video
    Мухтар Бабаев отметил роль COP29 в развитии международного углеродного рынка
    Video
    Mukhtar Babayev highlights COP29 energy pledge at COP31 in Antalya
    44 filmi
    44 filmi

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