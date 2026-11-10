Пентагон одобрил строительство военной базы США в Польше

Пентагон одобрил строительство военной базы в Польше для постоянного размещения там американских военных.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении пресс-службы Минобороны Польши.

"Есть "зеленый свет" от Пентагона в отношении постоянной базы США в Польше", - сказал вице-премьер, глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш по итогам переговоров с главой Пентагона Питом Хегсетом в Вашингтоне.

По данным ведомства, окончательное решение будет принято Белым домом в начале декабря.

"Сегодня мы подписали соглашение о взаимном сотрудничестве в области оборонной промышленности, разработок и совместных инициатив. Мы хотим, чтобы американское вооружение, производимое польско-американскими компаниями, могло оплачиваться из европейских средств, из средств Европейского союза. Я представлю такое заявление в следующий вторник на встрече министров обороны ЕС. Именно такую роль сегодня играет Польша как лидер в европейской безопасности, а не только на восточном фланге НАТО", - также сообщил министр.