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    Пентагон одобрил строительство военной базы США в Польше

    Другие страны
    • 10 ноября, 2026
    • 23:00
    Пентагон одобрил строительство военной базы США в Польше

    Пентагон одобрил строительство военной базы в Польше для постоянного размещения там американских военных.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении пресс-службы Минобороны Польши.

    "Есть "зеленый свет" от Пентагона в отношении постоянной базы США в Польше", - сказал вице-премьер, глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш по итогам переговоров с главой Пентагона Питом Хегсетом в Вашингтоне.

    По данным ведомства, окончательное решение будет принято Белым домом в начале декабря.

    "Сегодня мы подписали соглашение о взаимном сотрудничестве в области оборонной промышленности, разработок и совместных инициатив. Мы хотим, чтобы американское вооружение, производимое польско-американскими компаниями, могло оплачиваться из европейских средств, из средств Европейского союза. Я представлю такое заявление в следующий вторник на встрече министров обороны ЕС. Именно такую роль сегодня играет Польша как лидер в европейской безопасности, а не только на восточном фланге НАТО", - также сообщил министр.

    Владислав Косиняк-Камыш Штаб-квартира Министерства обороны США (Пентагон) Польша Соединенные Штаты Америки (США)
    Pentaqon Polşada ABŞ hərbi bazasının tikintisini təsdiqləyib
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