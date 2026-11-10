Азербайджан и Турция обсуждают прокладку ЛЭП по дну Черного моря
- 10 ноября, 2026
- 23:05
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Турция, Азербайджан, Болгария и Грузия обсуждают проект прокладки подводной линии электропередачи по дну Черного моря.
Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu Ajansı, об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар.
Министр прокомментировал подписанное между правительствами Турции, Азербайджана, Болгарии и Грузии соглашение о стратегическом партнерстве в сфере чистой энергетики.
"Подписанное сегодня соглашение касается одного из таких проектов. Речь идет о масштабном зеленом энергетическом коридоре, который мы планируем создать совместно с Грузией, Азербайджаном и Болгарией. Кроме того, мы обсуждаем с этими странами и Румынией строительство линии электропередачи по дну Черного моря. Нам необходимо обеспечить передачу больших объемов электроэнергии с востока на запад и с севера на юг".
Байрактар сообщил, что Турция также ведет переговоры с рядом других стран по масштабным проектам энергетической интеграции.
Он подчеркнул, что Анкара намерена использовать COP31 для продвижения этих проектов на международном уровне и реализации конкретных инициатив.
"Подписав сегодня это соглашение, мы выполнили одно из наших обязательств в данном направлении. Эти проекты показывают, какие конкретные шаги Турция предпринимает в рамках своей энергетической стратегии до 2040 года и целей в области электрификации, а также какой вклад вносит в глобальный энергетический переход", – сказал он.
Вместе с тем Байрактар отметил, что для осуществления энергетического перехода потребуются инвестиции в размере около 300 млрд долларов США.
"Эти средства необходимо инвестировать в течение ближайших 14–15 лет. Поэтому нам нужна серьезная финансовая поддержка международных финансовых организаций, в частности Всемирного банка, Международной финансовой корпорации (IFC), Европейского банка реконструкции и развития и других структур. Кроме того, важно привлекать в Турцию прямые иностранные инвестиции.
Компаниям, планирующим инвестировать в Турцию, хочу сказать, что наша страна представляет собой очень важный и растущий рынок. Население увеличивается, продолжается урбанизация, экономика растет, а объемы экспорта расширяются", – подчеркнул министр.
Отметим, что вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили ранее заявила, что такое энергетическое сотрудничество откроет новые возможности для развития энергетического сектора региона и увеличения поставок электроэнергии в страны Европейского союза.