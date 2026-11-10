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    Азербайджан и Турция обсуждают прокладку ЛЭП по дну Черного моря

    В регионе
    • 10 ноября, 2026
    • 23:05
    Азербайджан и Турция обсуждают прокладку ЛЭП по дну Черного моря

    Турция, Азербайджан, Болгария и Грузия обсуждают проект прокладки подводной линии электропередачи по дну Черного моря.

    Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu Ajansı, об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар.

    Министр прокомментировал подписанное между правительствами Турции, Азербайджана, Болгарии и Грузии соглашение о стратегическом партнерстве в сфере чистой энергетики.

    "Подписанное сегодня соглашение касается одного из таких проектов. Речь идет о масштабном зеленом энергетическом коридоре, который мы планируем создать совместно с Грузией, Азербайджаном и Болгарией. Кроме того, мы обсуждаем с этими странами и Румынией строительство линии электропередачи по дну Черного моря. Нам необходимо обеспечить передачу больших объемов электроэнергии с востока на запад и с севера на юг".

    Байрактар сообщил, что Турция также ведет переговоры с рядом других стран по масштабным проектам энергетической интеграции.

    Он подчеркнул, что Анкара намерена использовать COP31 для продвижения этих проектов на международном уровне и реализации конкретных инициатив.

    "Подписав сегодня это соглашение, мы выполнили одно из наших обязательств в данном направлении. Эти проекты показывают, какие конкретные шаги Турция предпринимает в рамках своей энергетической стратегии до 2040 года и целей в области электрификации, а также какой вклад вносит в глобальный энергетический переход", – сказал он.

    Вместе с тем Байрактар отметил, что для осуществления энергетического перехода потребуются инвестиции в размере около 300 млрд долларов США.

    "Эти средства необходимо инвестировать в течение ближайших 14–15 лет. Поэтому нам нужна серьезная финансовая поддержка международных финансовых организаций, в частности Всемирного банка, Международной финансовой корпорации (IFC), Европейского банка реконструкции и развития и других структур. Кроме того, важно привлекать в Турцию прямые иностранные инвестиции.

    Компаниям, планирующим инвестировать в Турцию, хочу сказать, что наша страна представляет собой очень важный и растущий рынок. Население увеличивается, продолжается урбанизация, экономика растет, а объемы экспорта расширяются", – подчеркнул министр.

    Отметим, что вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили ранее заявила, что такое энергетическое сотрудничество откроет новые возможности для развития энергетического сектора региона и увеличения поставок электроэнергии в страны Европейского союза.

    Алпарслан Байрактар Черное море Подводная инфраструктура Линия электропередачи Азербайджан Турция Болгария Грузия
    Azərbaycanla Türkiyə Qara dənizin dibi ilə elektrik ötürücü xəttin çəkilməsini müzakirə edir
    Türkiye, Azerbaijan and partners discuss Black Sea power cable
    44 filmi
    44 filmi

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