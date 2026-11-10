Азербайджан и Турция обсуждают прокладку ЛЭП по дну Черного моря

Турция, Азербайджан, Болгария и Грузия обсуждают проект прокладки подводной линии электропередачи по дну Черного моря.

Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu Ajansı, об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар.

Министр прокомментировал подписанное между правительствами Турции, Азербайджана, Болгарии и Грузии соглашение о стратегическом партнерстве в сфере чистой энергетики.

"Подписанное сегодня соглашение касается одного из таких проектов. Речь идет о масштабном зеленом энергетическом коридоре, который мы планируем создать совместно с Грузией, Азербайджаном и Болгарией. Кроме того, мы обсуждаем с этими странами и Румынией строительство линии электропередачи по дну Черного моря. Нам необходимо обеспечить передачу больших объемов электроэнергии с востока на запад и с севера на юг".

Байрактар сообщил, что Турция также ведет переговоры с рядом других стран по масштабным проектам энергетической интеграции.

Он подчеркнул, что Анкара намерена использовать COP31 для продвижения этих проектов на международном уровне и реализации конкретных инициатив.

"Подписав сегодня это соглашение, мы выполнили одно из наших обязательств в данном направлении. Эти проекты показывают, какие конкретные шаги Турция предпринимает в рамках своей энергетической стратегии до 2040 года и целей в области электрификации, а также какой вклад вносит в глобальный энергетический переход", – сказал он.

Вместе с тем Байрактар отметил, что для осуществления энергетического перехода потребуются инвестиции в размере около 300 млрд долларов США.

"Эти средства необходимо инвестировать в течение ближайших 14–15 лет. Поэтому нам нужна серьезная финансовая поддержка международных финансовых организаций, в частности Всемирного банка, Международной финансовой корпорации (IFC), Европейского банка реконструкции и развития и других структур. Кроме того, важно привлекать в Турцию прямые иностранные инвестиции.

Компаниям, планирующим инвестировать в Турцию, хочу сказать, что наша страна представляет собой очень важный и растущий рынок. Население увеличивается, продолжается урбанизация, экономика растет, а объемы экспорта расширяются", – подчеркнул министр.

Отметим, что вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили ранее заявила, что такое энергетическое сотрудничество откроет новые возможности для развития энергетического сектора региона и увеличения поставок электроэнергии в страны Европейского союза.