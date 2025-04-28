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Пашинян: Армения не намерена обострять или разрывать отношения с Россией

Пашинян: Армения не намерена обострять или разрывать отношения с Россией Ереван не намерен обострять или разрывать отношения с Москвой, так как отношения двух стран основаны на взаимных интересах.
В регионе
28 апреля 2025 г. 19:25
Пашинян: Армения не намерена обострять или разрывать отношения с Россией

Ереван не намерен обострять или разрывать отношения с Москвой, так как отношения двух стран основаны на взаимных интересах.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в Таллине на пресс-конференции с эстонским коллегой Кристеном Михалом, которую транслировали армянские телеканалы.

"Внешняя политика Армении выстраивается в разных направлениях. Отношения Армении и России основаны и будут основаны на взаимных интересах. Но я хотел бы быть очень четким, зачастую и в Армении звучат выражения, которые неправильно отражают реальность, по моему мнению. У нас вовсе нет намерений обострять, разрывать или портить отношений с Россией. Ереван нацелен на хорошие отношения со всеми международными партнерами, в том числе с Азербайджаном и Турцией", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Paşinyan: Ermənistan Rusiya ilə münasibətləri gərginləşdirmək və ya pozmaq niyyətində deyil

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