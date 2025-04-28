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Председательство COP29 создало веб-страницу "Ключевые прорывы в Баку"

Председательство COP29 создало веб-страницу "Ключевые прорывы в Баку" Председательство COP29 создало веб-страницу "Ключевые прорывы в Баку", на которой обобщены ключевые результаты и дальнейший план действий по зеленому переходу и смягчению последствий изменения климата.
COP29
28 апреля 2025 г. 10:23
Председательство COP29 создало веб-страницу Ключевые прорывы в Баку

Председательство COP29 создало веб-страницу "Ключевые прорывы в Баку", на которой обобщены ключевые результаты и дальнейший план действий по зеленому переходу и смягчению последствий изменения климата.

Как передает Report, информация распространена на официальной странице COP29 в социальной сети Х.

Отмечается, что в этом году команда СОР29 поставила амбициозную цель увеличить к 2035 году объем климатического финансирования для развивающихся стран как минимум до 1,3 трлн долларов в год, а также завершить многолетний процесс согласования NCQG - первого в истории согласованного количественного показателя по климатическому финансированию для развивающихся стран, который в три раза превышает предыдущую цель по климатическому финансированию.

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Версия на азербайджанском языке COP29 Sədrliyi "Bakıda əsas irəliləyişlər" adlı veb-səhifə yaradıb
Версия на английском языке COP29 presidency launches 'Key Breakthroughs in Baku' webpage

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