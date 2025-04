Председательство COP29 создало веб-страницу "Ключевые прорывы в Баку", на которой обобщены ключевые результаты и дальнейший план действий по зеленому переходу и смягчению последствий изменения климата.

Как передает Report, информация распространена на официальной странице COP29 в социальной сети Х.

Отмечается, что в этом году команда СОР29 поставила амбициозную цель увеличить к 2035 году объем климатического финансирования для развивающихся стран как минимум до 1,3 трлн долларов в год, а также завершить многолетний процесс согласования NCQG - первого в истории согласованного количественного показателя по климатическому финансированию для развивающихся стран, который в три раза превышает предыдущую цель по климатическому финансированию.