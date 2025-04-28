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Хуситы заявили об ударе по авианосцу США Harry Truman

Хуситы заявили об ударе по авианосцу США Harry Truman Хуситы из мятежного йеменского движения "Ансар Аллах" нанесли серию ударов по американской авианосной группе во главе с авианосцем Harry Truman в ответ на обстрелы США территории Йемена.
Другие страны
28 апреля 2025 г. 19:20
Хуситы заявили об ударе по авианосцу США Harry Truman

Хуситы из мятежного йеменского движения "Ансар Аллах" нанесли серию ударов по американской авианосной группе во главе с авианосцем Harry Truman в ответ на обстрелы США территории Йемена.

Как передает Report, с таким утверждением выступил представитель сформированных повстанцами вооруженных сил Яхья Сариа в эфире подконтрольного хуситам телеканала Al Masirah.

"В ответ на агрессию [США] и убийства мирных жителей вооруженные силы атаковали американский авианосец [Harry] Truman и сопровождавшие его корабли, вступив с ними в бой в рамках совместной операции военно-морских сил, военно-воздушных сил и ракетных войск", - заявил Сариа.

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