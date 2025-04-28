Хуситы заявили об ударе по авианосцу США Harry Truman

Хуситы из мятежного йеменского движения "Ансар Аллах" нанесли серию ударов по американской авианосной группе во главе с авианосцем Harry Truman в ответ на обстрелы США территории Йемена.

Хуситы из мятежного йеменского движения "Ансар Аллах" нанесли серию ударов по американской авианосной группе во главе с авианосцем Harry Truman в ответ на обстрелы США территории Йемена.

Как передает Report, с таким утверждением выступил представитель сформированных повстанцами вооруженных сил Яхья Сариа в эфире подконтрольного хуситам телеканала Al Masirah.

"В ответ на агрессию [США] и убийства мирных жителей вооруженные силы атаковали американский авианосец [Harry] Truman и сопровождавшие его корабли, вступив с ними в бой в рамках совместной операции военно-морских сил, военно-воздушных сил и ракетных войск", - заявил Сариа.