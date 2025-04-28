Пезешкиан: Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана, и мы относимся к этому с уважением

Пезешкиан: Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана, и мы относимся к этому с уважением

Иран признает суверенитет Азербайджана и дорогого азербайджанского народа в Карабахе и на других территориях, хозяином которых является Азербайджан.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан на встрече в расширенном составе с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым 28 апреля в Баку.

"Мы верим, что Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана, и с уважением относимся к этому. Конечно, наше присутствие здесь позволит укрепить наши связи и единство", - сказал Пезешкиан.