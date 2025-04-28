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Пезешкиан: Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана, и мы относимся к этому с уважением

Пезешкиан: Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана, и мы относимся к этому с уважением Пезешкиан: Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана, и мы относимся к этому с уважением
Внешняя политика
28 апреля 2025 г. 18:44
Пезешкиан: Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана, и мы относимся к этому с уважением

Иран признает суверенитет Азербайджана и дорогого азербайджанского народа в Карабахе и на других территориях, хозяином которых является Азербайджан.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан на встрече в расширенном составе с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым 28 апреля в Баку.

"Мы верим, что Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана, и с уважением относимся к этому. Конечно, наше присутствие здесь позволит укрепить наши связи и единство", - сказал Пезешкиан.

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Версия на английском языке President of Iran: 'Karabakh is an integral part of Azerbaijan, and we respect this'
Версия на азербайджанском языке Pezeşkian: Qarabağ Azərbaycanın ayrılmaz hissəsidir və buna hörmətlə yanaşırıq

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