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Ялчин Рафиев: Председательство COP29 нацелено не столько на повышение эффективности, сколько на сохранение процесса

Ялчин Рафиев: Председательство COP29 нацелено не столько на повышение эффективности, сколько на сохранение процесса Председательство COP29 нацелено не столько на повышение эффективности Конференции сторон, сколько на сохранение самого процесса.
COP29
26 апреля 2025 г. 17:12
Ялчин Рафиев: Председательство COP29 нацелено не столько на повышение эффективности, сколько на сохранение процесса

Председательство COP29 нацелено не столько на повышение эффективности Конференции сторон, сколько на сохранение самого процесса.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана, главный переговорщик COP29 Ялчин Рафиев на конференции в Ханкенди.

По его словам, на фоне внешних вызовов крайне важно сохранить преемственность процесса. Говоря о финансовых вопросах, Рафиев отметил, что мир в этом вопросе делится на развитые и развивающиеся страны. При этом, финансирование, по его словам, является ключевым элементом для достижения климатических целей.

"Без финансирования климатических переговоров, на международной климатической арене, в климатическом сообществе вы не сможете достичь своих климатических амбиций, сократить выбросы, адаптироваться к меняющемуся климату и адаптировать свою инфраструктуру к меняющимся реалиям", - сказал он.

Рафиев напомнил, что на помощь развивающимся странам в реагировании на климатические изменения ежегодно было предусмотрено выделять 100 млрд долларов США, а на COP29 в Баку достигнуто соглашение об увеличении этой суммы до 300 млрд долларов к 2035 году.

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Версия на английском языке Yalchin Rafiyev: COP29 Presidency focuses on preserving process over enhancing efficiency
Версия на азербайджанском языке Yalçın Rəfiyev: COP29 Prezidentliyi Tərəflər Konfransının səmərəliliyini artırmaqdan çox prosesi qorumağı təşviq edir

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