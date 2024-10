Эльчин Амирбеков: Имеется исторический шанс для мира на Южном Кавказе

Состояние и перспективы развития двусторонних отношений между Азербайджаном и Японией, а также мирный процесс между Баку и Ереваном и предстоящая конференции COP29 были обсуждены в рамках рабочего визита представителя президента Азербайджана по особым поручениям Эльчина Амирбекова в Японию.

Как сообщает Report, об этом написал в соцсети X посол Азербайджана в этой стране Гюрсель Исмаилзаде.

Представитель президента Азербайджана провел ряд встреч с высокопоставленными лицами Японии, в том числе с советником по национальной безопасности Такео Акиба, государственным секретарем, старшим вице-министром иностранных дел Киёто Цудзи и главой комитета по иностранным делам и обороне палаты советников парламента Кими Онода.

Кроме того, Эльчин Амирбеков выступил с докладом на тему "Исторический шанс для мира на Южном Кавказе: вызовы и возможности" на Японском форуме международных отношений (JFIR).

В своем выступлении он подчеркнул важность мирного урегулирования между Азербайджаном и Арменией для обеспечения стабильности и процветания в регионе.

Визит представителя президента Азербайджана в Японию демонстрирует стремление двух стран к укреплению партнерства и развитию взаимовыгодного сотрудничества. Обсуждение актуальных вопросов мирного процесса между Азербайджаном и Арменией подчеркивает роль международного сообщества в содействии установлению долгосрочного мира в регионе.

Япония и Азербайджан установили дипломатические отношения в 1992 году, и с тех пор страны активно развивают сотрудничество в различных сферах, включая экономику, энергетику и культуру.