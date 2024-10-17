Эльчин Амирбеков: Имеется исторический шанс для мира на Южном Кавказе
Эльчин Амирбеков: Имеется исторический шанс для мира на Южном КавказеСостояние и перспективы развития двусторонних отношений между Азербайджаном и Японией, а также мирный процесс между Баку и Ереваном и предстоящая конференции COP29 были обсуждены в рамках рабочего визита представителя президента Азербайджана по особым пор
Состояние и перспективы развития двусторонних отношений между Азербайджаном и Японией, а также мирный процесс между Баку и Ереваном и предстоящая конференции COP29 были обсуждены в рамках рабочего визита представителя президента Азербайджана по особым поручениям Эльчина Амирбекова в Японию.
Как сообщает Report, об этом написал в соцсети X посол Азербайджана в этой стране Гюрсель Исмаилзаде.
Представитель президента Азербайджана провел ряд встреч с высокопоставленными лицами Японии, в том числе с советником по национальной безопасности Такео Акиба, государственным секретарем, старшим вице-министром иностранных дел Киёто Цудзи и главой комитета по иностранным делам и обороне палаты советников парламента Кими Онода.
Кроме того, Эльчин Амирбеков выступил с докладом на тему "Исторический шанс для мира на Южном Кавказе: вызовы и возможности" на Японском форуме международных отношений (JFIR).
В своем выступлении он подчеркнул важность мирного урегулирования между Азербайджаном и Арменией для обеспечения стабильности и процветания в регионе.
Визит представителя президента Азербайджана в Японию демонстрирует стремление двух стран к укреплению партнерства и развитию взаимовыгодного сотрудничества. Обсуждение актуальных вопросов мирного процесса между Азербайджаном и Арменией подчеркивает роль международного сообщества в содействии установлению долгосрочного мира в регионе.
Япония и Азербайджан установили дипломатические отношения в 1992 году, и с тех пор страны активно развивают сотрудничество в различных сферах, включая экономику, энергетику и культуру.
1/2 Head of foreign and defense committee of the House of Councillors Ms Kimi Onoda to discuss bilateral relations, current status, prospects and challenges to the peace process and forthcoming COP29 in Baku. https://t.co/HN4xs79hoP