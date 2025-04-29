Житель Ходжалы: Все эти годы мы жили с тоской по дому

Житель Ходжалы: Все эти годы мы жили с тоской по дому

Вернувшиеся в село Баллыджа Ходжалинского района бывшие вынужденные переселенцы поделились радостью в связи с возвращения на родную землю.

Как передает корреспондент Report из Ходжалы, житель села Баллыджа Закир Алиев рассказал, что вернулся в родное село вместе с семьей.

"В 1992 году нам пришлось покинуть Ходжалы. Сначала мы жили в Шекинском, Агджабединском, Агсуинском районах, а затем - в поселке Агджакенд Геранбойского района. Хотя в поселке и были созданы условия для нормальной жизни, однако все эти годы мы жили с тоской по дому. Теперь мы вернулись на родину. Когда мы были вынужденными переселенцами я потерял родителей. Теперь я вернулся на эту землю, которую покинул 33 года назад, вместе с женой, сыном, дочерью, невесткой и внуком", - сказал он.