Президент Азербайджана пригласил премьер-министра Бангладеш на 17-й Саммит ОЭС

Президент Азербайджана Ильхам Алиев пригласил премьер-министра Бангладеш Мухаммеда Юнуса на 17-й Саммит глав государств-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС).
Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство иностранных дел Азербайджана.
Находящийся с визитом в Бангладеш заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов был принят главным советником временного правительства Бангладеш (премьер-министром) Мухаммедом Юнусом.
Мамедов вручил премьеру пригласительное письмо от президента Азербайджана Ильхама Алиева на 17-й Саммит глав государств-членов Организации экономического сотрудничества, который пройдет в Азербайджане 3-4 июля 2025 года.