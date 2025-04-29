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Президент Азербайджана пригласил премьер-министра Бангладеш на 17-й Саммит ОЭС

Президент Азербайджана пригласил премьер-министра Бангладеш на 17-й Саммит ОЭС Президент Азербайджана Ильхам Алиев пригласил премьер-министра Бангладеш Мухаммеда Юнуса на 17-й Саммит глав государств-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС).
Внешняя политика
29 апреля 2025 г. 17:02
Президент Азербайджана пригласил премьер-министра Бангладеш на 17-й Саммит ОЭС

Президент Азербайджана Ильхам Алиев пригласил премьер-министра Бангладеш Мухаммеда Юнуса на 17-й Саммит глав государств-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство иностранных дел Азербайджана.

Находящийся с визитом в Бангладеш заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов был принят главным советником временного правительства Бангладеш (премьер-министром) Мухаммедом Юнусом.

Мамедов вручил премьеру пригласительное письмо от президента Азербайджана Ильхама Алиева на 17-й Саммит глав государств-членов Организации экономического сотрудничества, который пройдет в Азербайджане 3-4 июля 2025 года. 

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Версия на английском языке Azerbaijani President invites Bangladesh's PM to 17th ECO Summit
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti Banqladeşin Baş nazirini İƏT-in 17-ci Zirvə Toplantısına dəvət edib

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