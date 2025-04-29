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Айхан Гаджизаде: Баку решительно отвергает предвзятое заявление Майкла О'Флаэрти по Азербайджану

Айхан Гаджизаде: Баку решительно отвергает предвзятое заявление Майкла О'Флаэрти по Азербайджану Айхан Гаджизаде: Баку решительно отвергает предвзятое заявление Майкла О'Флаэрти по Азербайджану
Внешняя политика
29 апреля 2025 г. 17:15
Айхан Гаджизаде: Баку решительно отвергает предвзятое заявление Майкла О'Флаэрти по Азербайджану

Баку решительно отвергает неприемлемое, необоснованное и совершенно предвзятое заявление комиссара Совета Европы по правам человека Майкла О'Флаэрти относительно некоторых следственных дел в Азербайджане и судебных решений.

Как сообщает Report, об этом говорится в комментарии пресс-секретаря МИДАзербайджана Айхана Гаджизаде.

Отмечается, что данное заявление является очередной неудачной попыткой вмешательства во внутренние дела и судебные процессы в Азербайджане.

"В соответствии с национальным законодательством и международными обязательствами в Азербайджане гарантируются и полностью уважаются права человека и основные свободы. При этом указанные права и свободы защищаются фундаментальными судебными институтами Азербайджана, которые независимо функционируют для выполнения своих обязанностей", - говорится в комментарии.

Гаджизаде подчеркнул, что гарантия верховенства закона Азербайджана на своих суверенных территориях не предоставляет некоторым лицам особых привилегий в связи с их профессиональной деятельностью, а также не освобождает их от соблюдения требований законов страны.

"Призываем верховного комиссара Совета Европы по правам человека воздержаться от вмешательства в продолжающиеся расследования в независимых судебных органах Азербайджана, а также от попыток оказания неприемлемого давления, а вместо этого сосредоточить внимание на многочисленных систематических проблемах в области прав человека, существующих в ряде других стран СЕ, на растущей исламофобии, унижающем достоинство обращении с мигрантами и соискателями убежища, политических преследованиях, случаях смерти в тюрьмах, широко распространенной коррупции в европейских институтах и т.д.", - говорится в сообщении.

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