В Азербайджане будет создана Единая информационная система

В Азербайджане будет создана Единая информационная система.

В Азербайджане будет создана Единая информационная система.

Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель председателя ОАО "Азеришыг" Рамиль Юсифов на Форуме развития национального бизнеса на тему "Обсуждение вопросов и предложений по развитию коммунальной инфраструктуры".

Юсифов подчеркнул, что разработана Дорожная карта по созданию Единой информационной системы, связанной с коммунальными услугами: "Из 18 пунктов, отразившихся в Дорожной карте, 12 будет реализовывать "Азеришыг". Перед нами поставлены задачи по формированию структуры для создания Единой информационной системы, изучению мирового опыта, созданию базы этой системы".

По словам зампредседателя, в настоящее время ОАО проводит работу по изучению международного опыта и разработке концепции.