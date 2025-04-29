О нас

Кибератаки осуществляются с использованием фейковых электронных писем

Кибератаки осуществляются с использованием фейковых электронных писем Киберпреступники злоупотребляют платформой Google Sites и подписями DKIM, используемыми для подтверждения подлинности электронных писем, отправляя фейковые письма с адреса [email protected], которые выглядят как официальные электронные сообщения.
ИКТ
29 апреля 2025 г. 16:56
Кибератаки осуществляются с использованием фейковых электронных писем

Киберпреступники злоупотребляют платформой Google Sites и подписями DKIM, используемыми для подтверждения подлинности электронных писем, отправляя фейковые письма с адреса [email protected], которые выглядят как официальные электронные сообщения.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Службу электронной безопасности при Министерстве цифрового развития и транспорта.

Отмечается, что по этой причине сообщения на первый взгляд кажутся безопасными и часто не отмечаются предупреждающими знаками системами электронной почты. В отправленных электронных письмах гражданам сообщается о проведении расследования правоохранительными органами в отношении их аккаунтов Google. Ссылка, размещенная в письме (созданная на домене sites.google[.]com), перенаправляет пользователей на фейковую страницу Google Support. Здесь от пользователей требуется ввести данные аккаунта (имя пользователя, пароль и другие личные данные) под предлогом "загрузки документа", "просмотра дела" или "ответа на запрос".

Служба предупредила граждан о том, что такие электронные письма не являются официальными уведомлениями Google, и их цель заключается в присвоении личных данных.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ETX: Saxta e-poçtlarla kiberhücumlar edilir

Самое важное

В Баку состоялся азербайджано-иранский бизнес-форум
ФотоВ Баку состоялся азербайджано-иранский бизнес-форум
29 апреля 2025 г. 01:44
Президент Азербайджана: Проект Аразского коридора привлекает большое внимание как в нашем регионе, так и в мире
Президент Азербайджана: Проект Аразского коридора привлекает большое внимание как в нашем регионе, так и в мире
28 апреля 2025 г. 19:53
Иранские компании приглашены к участию в инфраструктурных проектах в Азербайджане
Иранские компании приглашены к участию в инфраструктурных проектах в Азербайджане
28 апреля 2025 г. 19:37
Президент: Азербайджан и Иран принимают участие в важных международных проектах
Президент: Азербайджан и Иран принимают участие в важных международных проектах
28 апреля 2025 г. 19:30
Ильхам Алиев: Достигнутые в ходе визита договоренности еще раз подтверждают ирано-азербайджанскую дружбу, братство
Ильхам Алиев: Достигнутые в ходе визита договоренности еще раз подтверждают ирано-азербайджанскую дружбу, братство
28 апреля 2025 г. 19:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi