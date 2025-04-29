Азербайджан и Бангладеш провели межмидовские политконсультации в Дакке

Азербайджан и Бангладеш межмидовские политконсультации в Дакке

Азербайджан и Бангладеш провели второй раунд межмидовских политических консультаций в Дакке.

Как сообщили Report в МИД Азербайджана, консультации состоялись в рамках визита азербайджанской правительственной миссии в эту страну.

С азербайджанской стороны на консультациях председательствовал замглавы МИД Эльнур Мамедов, возглавляющий правительственную делегацию, с бангладешской - секретарь внешнеполитического ведомства этой страны Джашим Уддин.

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы расширения двусторонних и многосторонних политических связей, сотрудничество в сферах экономики, торговли, энергетики, туризма, сельского хозяйства, гуманитарной и других областях.

Представители ведомств высоко оценили сотрудничество Азербайджана и Бангладеш в международных организациях, подчеркнули важность усиления взаимной поддержки в многосторонних форматах.

Правительственная делегация Азербайджана находилась в Бангладеш с 28 по 30 апреля. В рамках визита Эльнур Мамедов провел встречи с премьер-министром временного правительства Бангладеш Мохаммадом Юнусом и главой МИД Тоухидом Хоссейном. Бангладешская сторона высоко оценила визит азербайджанской правительственной миссии, были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес.

В состав правительственной миссии вошли представители министерств экономики и науки и образования, "ASAN Xidmət" и AZPROMO, которые приняли участие в круглом столе с уполномоченными государственными структурами Бангладеш.

Также замминистра Эльнур Мамедов выступил перед студентами Академии внешней политики Бангладеш с лекцией на тему "Внешняя политика Азербайджана".