В Азербайджане реализуют проект экологической реконструкции озера Гаджигабул

В Гаджигабульском районе планируется реализовать проект экологического восстановления одноименного озера.

В Гаджигабульском районе планируется реализовать проект экологического восстановления одноименного озера.

Как сообщает Report, об этом заявил заведующий сектором науки и инноваций Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана (ADSEA) Алиага Азизов на Национальном форуме развития бизнеса.

По его словам, в настоящее время ведутся работы по улучшению экологического состояния озера Беюкшор в Баку, управлению сточными водами на территории "Аг Шехер", повторному использованию очищенной воды для нужд промышленности, сельского хозяйства и зеленых насаждений.

А. Азизов добавил, что также продолжается реализация проекта реконструкции Ширванского канала - одной из главных оросительных артерий Азербайджана: "В рамках проекта пропускная способность канала будет увеличена с 78 до 180 кубометров в секунду, а его протяженность - со 122 км до 204 км. В результате будет улучшено орошение 228 тыс. гектаров земель".

Он отметил, что совместно с саудовской компанией ACWA Power реализуется проект по опреснению морской воды: "Планируется построить завод в Сумгайытском химико-промышленном парке, который будет производить 300 тыс. кубометров питьевой воды в сутки. Строительство завода будет завершено в течение 2,5 лет и в течение следующих 25 лет будет управляться консорциумом".

Сотрудник агентства подчеркнул, что 25% формируемых в стране водных ресурсов приходится на долю Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов.