Азербайджан принял участие в заседании глав антимонопольных ведомств стран ОТГ

16:36

Делегация во главе с председателем Агентства по антимонопольному регулированию и контролю за потребительским рынком при президенте Азербайджана Эльнуром Багировым приняла участие во II заседании руководителей антимонопольных ведомств стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ) в Венгрии.

Как сообщает Report со ссылкой на Агентство, на заседании обсуждались вопросы конкурентной политики в условиях развития искусственного интеллекта, регулирования цифровых рынков и выявления картельных сговоров.

Багиров в своем выступлении отметил важность обеспечения конкуренции для экономического роста и подчеркнул значение сотрудничества между странами ОТГ.

Стороны договорились о продолжении взаимодействия, в том числе в области борьбы с картелями и обмена опытом по технологиям ИИ.

По итогам заседания подписано совместное коммюнике.