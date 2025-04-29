Азербайджан принял участие в заседании глав антимонопольных ведомств стран ОТГ

Делегация во главе с председателем Агентства по антимонопольному регулированию и контролю за потребительским рынком при президенте Азербайджана Эльнуром Багировым приняла участие во II заседании руководителей антимонопольных ведомств стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ) в Венгрии.
Как сообщает Report со ссылкой на Агентство, на заседании обсуждались вопросы конкурентной политики в условиях развития искусственного интеллекта, регулирования цифровых рынков и выявления картельных сговоров.
Багиров в своем выступлении отметил важность обеспечения конкуренции для экономического роста и подчеркнул значение сотрудничества между странами ОТГ.
Стороны договорились о продолжении взаимодействия, в том числе в области борьбы с картелями и обмена опытом по технологиям ИИ.
По итогам заседания подписано совместное коммюнике.