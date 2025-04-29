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Азербайджан принял участие в заседании глав антимонопольных ведомств стран ОТГ

Азербайджан принял участие в заседании глав антимонопольных ведомств стран ОТГ 16:36
Бизнес
29 апреля 2025 г. 16:54
Азербайджан принял участие в заседании глав антимонопольных ведомств стран ОТГ

Делегация во главе с председателем Агентства по антимонопольному регулированию и контролю за потребительским рынком при президенте Азербайджана Эльнуром Багировым приняла участие во II заседании руководителей антимонопольных ведомств стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ) в Венгрии.

Как сообщает Report со ссылкой на Агентство, на заседании обсуждались вопросы конкурентной политики в условиях развития искусственного интеллекта, регулирования цифровых рынков и выявления картельных сговоров.

Багиров в своем выступлении отметил важность обеспечения конкуренции для экономического роста и подчеркнул значение сотрудничества между странами ОТГ.

Стороны договорились о продолжении взаимодействия, в том числе в области борьбы с картелями и обмена опытом по технологиям ИИ.

По итогам заседания подписано совместное коммюнике.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan türk dövlətlərinin rəqabət qurumu rəhbərlərinin II iclasında təmsil olunub

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