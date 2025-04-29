Азербайджан профинансирует создание центра ковроткачества в Афганистане

Азербайджан и ОИС создадут в Афганистане Центр ковроткачества

В Кабуле подписано соглашение о финансировании проекта по созданию Центра профессионального ковроткачества.

Как сообщает Report со ссылкой на Организацию исламского сотрудничества (ОИС), соглашение заключено между миссией ОИС в Афганистане, Азербайджанским агентством содействия международному развитию (AIDA) и посольством Азербайджана в Кабуле.

Проект под названием "Создание центра технического и профессионального обучения ковроткачеству для сохранения и развития традиционных афганских ремесел" направлен на сохранение и популяризацию традиций ковроткачества в Афганистане. В рамках инициативы планируется обучение местных мастеров, в первую очередь женщин и молодежи.

"При финансовой поддержке AIDA в рамках этой инициативы будет организовано обучение современным технологиям ткачества, развитию бизнеса и доступу на рынки, что в конечном итоге будет способствовать устойчивому обеспечению средств к существованию и укреплению экономических перспектив", - заявили в ОИС.