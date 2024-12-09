Двустороннее сотрудничество и процессы в регионе обсудили Ицхак Герцог и Хикмет Гаджиев
Двустороннее сотрудничество и процессы в регионе обсудили Ицхак Герцог и Хикмет ГаджиевПрезидент Израиля Ицхак Герцог сегодня принял помощника президента Азербайджана – заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмета Гаджиева.
Президент Израиля Ицхак Герцог сегодня принял помощника президента Азербайджана – заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмета Гаджиева.
Об этом сообщает Report со ссылкой на публикацию посольства Азербайджана в Израиле в соцсети "Х".
Хикмет Гаджиев передал Ицхаку Герцогу приветствия от президента Азербайджана Ильхама Алиева.
"На встрече стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Израилем, а также текущие региональные процессы", - отмечается в публикации.
Today Mr. @HikmetHajiyev Assistant to the President of the Republic of Azerbaijan and Head of Foreign Policy Affairs Department of the Presidential Administration, was received by the President of the State of Israel, H.E. Mr. @Isaac_Herzog.