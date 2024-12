Двустороннее сотрудничество и процессы в регионе обсудили Ицхак Герцог и Хикмет Гаджиев

Президент Израиля Ицхак Герцог сегодня принял помощника президента Азербайджана – заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмета Гаджиева.

Об этом сообщает Report со ссылкой на публикацию посольства Азербайджана в Израиле в соцсети "Х".

Хикмет Гаджиев передал Ицхаку Герцогу приветствия от президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"На встрече стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Израилем, а также текущие региональные процессы", - отмечается в публикации.