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Карни: Канада введет санкции против 200 кораблей "теневого флота" России

Карни: Канада введет санкции против 200 кораблей "теневого флота" России Премьер-министр Канады Марк Карни в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита Группы семи (G7) в Кананаскисе (канадская провинция Альберта) заявил, что Оттава введет новые экономические санкции против Москвы.
Другие страны
17 июня 2025 г. 20:45
Карни: Канада введет санкции против 200 кораблей теневого флота России

Власти Канады введут санкции в отношении более чем 200 кораблей так называемого теневого флота России.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Канады Марк Карни.

"Сегодня Канада объявляет о введении санкций против ряда физических лиц в России и более 40 организаций в России и за ее пределами, которые пытаются уклоняться от санкций. Кроме того, мы введем санкций против более чем 200 судов теневого флота, который Россия опять же используется для уклонения от санкций", - сказал Карни.

19:54

Премьер-министр Канады Марк Карни в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита Группы семи (G7) в Кананаскисе (канадская провинция Альберта) заявил, что Оттава введет новые экономические санкции против Москвы.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал CBC.

По его данным, рестрикции могут затронуть ряд физических и юридических лиц. Кроме того, речь может идти о завершении процедуры изъятия транспортного самолета Ан-124 компании "Волга-Днепр", который в 2022 году был задержан канадскими властями в Торонто.

Данный борт, зафрахтованный канадским правительством, 27 февраля 2022 года прибыл в Канаду с грузом ковид-тестов из Китая. Борт был задержан, а экипаж помещен в гостиницу. Позже экипаж вылетел в Россию.

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