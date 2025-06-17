Главный омбудсмен Турции награжден юбилейной медалью "100-летие Прокуратуры Азербайджана"

Состоялась встреча между генеральным прокурором Азербайджана Кямраном Алиевым и находящимся с рабочим визитом в нашей стране Главным омбудсменом Турции Мехметом Акарджа.

Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев встретился с находящимся с рабочим визитом в нашей стране Главным омбудсменом Турции Мехметом Акарджа.

Report сообщает, что на встрече генпрокурор подчеркнул успешное развитие стратегических партнерских отношений между двумя братскими странами во всех сферах, основанных на принципе "одна нация, два государства".

К.Алиев отметил, что в результате политической воли, основанной на взаимном доверии президентов Азербайджана и Турции – Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана, эти отношения достигли беспрецедентно высокого в мире уровня.

Генеральный прокурор отметил, что обеспечение прав и свобод человека в нашей стране является одним из основных приоритетов государственной политики, и в данном направлении проводится систематическая работа, вводятся госпрограммы и стратегические документы.

Мехмет Акарджа отметил, что многочисленные встречи, проведенные в разные годы в Анкаре, Стамбуле, Баку и Нахчыване, в том числе эффективный диалог, установленный в рамках международных мероприятий, внесли важный вклад в укрепление двустороннего сотрудничества.

Кямран Алиев наградил Мехмета Акарджу юбилейной медалью "100-летие Прокуратуры Азербайджана" за его заслуги в укреплении правового сотрудничества между нашими странами и в области защиты прав человека.