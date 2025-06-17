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Сахиба Гафарова встретилась с председателем Национальной ассамблеи Болгарии

Сахиба Гафарова встретилась с председателем Национальной ассамблеи Болгарии Сахиба Гафарова встретилась с председателем Национальной ассамблеи Болгария
Милли Меджлис
17 июня 2025 г. 20:02
Сахиба Гафарова встретилась с председателем Национальной ассамблеи Болгарии

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с председателем Национальной ассамблеи Республики Болгария Натальей Киселовой, находящейся с визитом в Азербайджане для участия в 65-й пленарной сессии Парламентской ассамблеи Организации Черноморского Экономического Сотрудничества (ПА ОЧЭС) в Баку.

Как сообщает Report, на встрече была выражена уверенность, что этот первый визит Натальи Киселовой в Азербайджан внесет вклад в дальнейшее укрепление отношений между нашими странами и парламентами.

Председатель Милли Меджлиса и действующий председатель ПА ОЧЭС Сахиба Гафарова отметила, что в рамках 65-й сессии председательство в организации будет передано парламенту Болгарии. Она также подчеркнула значимость ПА ОЧЭС как платформы для межпарламентского сотрудничества.

Спикер отметила, что одним из факторов, оказывающих важное и положительное влияние на двусторонние и многогранные отношения между Азербайджаном и Болгарией, является взаимодействие парламентов двух стран. В этой области важную роль играет совместная деятельность межпарламентских групп дружбы.

Председатель Национальной ассамблеи Болгарии выразила благодарность за встречу и отметила высокий уровень отношений между Болгарией и Азербайджаном. Она подчеркнула, что ее визит является наглядным подтверждением этих отношений. Гостья подчеркнула, что ПА ОЧЭС представляет собой значимую платформу для укрепления взаимодействия между нашими странами.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, Bulgaria discuss inter-parliamentary relations
Версия на азербайджанском языке ФотоSahibə Qafarova Bolqarıstan Respublikası Milli Assambleyasının sədri ilə görüşüb

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