Трамп: Воздушное пространство над Ираном теперь находится под полным контролем США

Воздушное пространство над Ираном теперь находится под полным контролем США.

США установили полный контроль над воздушным пространством Ирана, несмотря на имеющиеся у исламской республики средства слежения и ПВО.

Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп в принадлежащей ему соцсети Truth Social.

"Теперь у нас полный и абсолютный контроль над небом Ирана. У Ирана было хорошее оборудование для отслеживания и другая оборонительная техника, причем в больших количествах, но это ничто по сравнению с американскими разработками и вооружением. Никто не делает его лучше, чем старая добрая Америка", - написал американский лидер.

Напомним, что Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".

Ранее сообщалось, что США перебрасывают авианосную ударную группу во главе с кораблем USS Nimitz в зону ответственности центрального командования (CENTCOM) на Ближнем Востоке для защиты американского военного контингента. По словам представителя Пентагона, американские ВМС также продолжают проводить операции в восточном Средиземноморье в интересах национальной безопасности Соединенных Штатов.