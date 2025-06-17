Трамп: Воздушное пространство над Ираном теперь находится под полным контролем США

США установили полный контроль над воздушным пространством Ирана, несмотря на имеющиеся у исламской республики средства слежения и ПВО.
Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп в принадлежащей ему соцсети Truth Social.
"Теперь у нас полный и абсолютный контроль над небом Ирана. У Ирана было хорошее оборудование для отслеживания и другая оборонительная техника, причем в больших количествах, но это ничто по сравнению с американскими разработками и вооружением. Никто не делает его лучше, чем старая добрая Америка", - написал американский лидер.
Напомним, что Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Ранее сообщалось, что США перебрасывают авианосную ударную группу во главе с кораблем USS Nimitz в зону ответственности центрального командования (CENTCOM) на Ближнем Востоке для защиты американского военного контингента. По словам представителя Пентагона, американские ВМС также продолжают проводить операции в восточном Средиземноморье в интересах национальной безопасности Соединенных Штатов.