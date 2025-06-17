Обсуждены возможности углубления экономического сотрудничества между Азербайджаном и Австрией

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с министром труда и экономики Австрии Вольфгангом Хаттманнсдорфером в рамках Международного фонда развития ОПЕК, проходящего в Вене.

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с министром труда и экономики Австрии Вольфгангом Хаттманнсдорфером в рамках Форума Международного фонда развития ОПЕК, проходящего в Вене.

Как сообщает Report, об этом М.Джаббаров написал на своей странице в соцсети X.

"Мы отметили существующие инвестиционные возможности в Азербайджане. Обсудили перспективы углубления двустороннего сотрудничества в экономике и торговле, энергетике, промышленном развитии, технологиях и других стратегических секторах", - сообщил он.