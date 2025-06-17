Канада предоставит Киеву военную помощь на $1,5 млрд и кредит на $1,7 млрд

Власти Канады предоставят Украине военную помощь в размере 2 млрд канадских долларов ($1,5 млрд).

Власти Канады предоставят Украине военную помощь в размере 2 млрд канадских долларов ($1,5 млрд).

Как сообщает Report со ссылкой на СВС, об этом заявил премьер-министр страны Марк Карни в ходе встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским на полях саммита Группы семи (G7) в Кананаскисе.

По информации телеканала, в пакет военной помощи могут войти БПЛА. Кроме того, Оттава выдаст Киеву заем в размере 2,3 млрд канадских долларов ($1,7 млрд).

Отметим, что с февраля 2022 года Канада передала Киеву военную помощь более чем на 4,5 млрд канадских долларов ($3,32 млрд).