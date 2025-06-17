О нас

Канада предоставит Киеву военную помощь на $1,5 млрд и кредит на $1,7 млрд

Канада предоставит Киеву военную помощь на $1,5 млрд и кредит на $1,7 млрд Власти Канады предоставят Украине военную помощь в размере 2 млрд канадских долларов ($1,5 млрд).
Другие страны
17 июня 2025 г. 20:19
Канада предоставит Киеву военную помощь на $1,5 млрд и кредит на $1,7 млрд

Власти Канады предоставят Украине военную помощь в размере 2 млрд канадских долларов ($1,5 млрд).

Как сообщает Report со ссылкой на СВС, об этом заявил премьер-министр страны Марк Карни в ходе встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским на полях саммита Группы семи (G7) в Кананаскисе.

По информации телеканала, в пакет военной помощи могут войти БПЛА. Кроме того, Оттава выдаст Киеву заем в размере 2,3 млрд канадских долларов ($1,7 млрд).

Отметим, что с февраля 2022 года Канада передала Киеву военную помощь более чем на 4,5 млрд канадских долларов ($3,32 млрд).

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Названа дата саммита ОТГ в Азербайджане -ЭКСКЛЮЗИВ
Названа дата саммита ОТГ в Азербайджане -ЭКСКЛЮЗИВ
11 июня 2025 г. 17:18
В Азербайджане уточняются ответственные субъекты за уплату таможенной задолженности
В Азербайджане уточняются ответственные субъекты за уплату таможенной задолженности
13 июня 2025 г. 10:05
Трамп был заранее осведомлен об израильской атаке на Иран
Трамп был заранее осведомлен об израильской атаке на Иран
13 июня 2025 г. 08:44
Глава МИД Саудовской Аравии обсудил с Арагчи атаки Израиля
Глава МИД Саудовской Аравии обсудил с Арагчи атаки Израиля
13 июня 2025 г. 12:11
Главы МИД Ирана и Пакистана обсудили израильские атаки
Главы МИД Ирана и Пакистана обсудили израильские атаки
14 июня 2025 г. 14:50
В Карсе прошел Турецко-азербайджанский региональный экономический форум
ФотоВ Карсе прошел Турецко-азербайджанский региональный экономический форум
17 июня 2025 г. 19:40
Пакистанский эксперт: Действия Армении тормозят гуманитарное разминирование в Карабахе и Восточном Зангезуре
Пакистанский эксперт: Действия Армении тормозят гуманитарное разминирование в Карабахе и Восточном Зангезуре
11 июня 2025 г. 11:42
Центральный ботанический сад выбрал аудитора
Центральный ботанический сад выбрал аудитора
12 июня 2025 г. 11:03
Верховный лидер Ирана назначил новых глав Генштаба и КСИР
Верховный лидер Ирана назначил новых глав Генштаба и КСИР
13 июня 2025 г. 08:50
Fitch: Несмотря на ожидаемый в 2025 году дефицит бюджета, фискальные буферы Азербайджана остаются сильными
Fitch: Несмотря на ожидаемый в 2025 году дефицит бюджета, фискальные буферы Азербайджана остаются сильными
14 июня 2025 г. 03:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi