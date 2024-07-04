Бельгия выделила Азербайджану €250 тыс. на разминирование

Бельгия выделила Азербайджану 250 тыс. евро в рамках поддержки деятельности по разминированию на освобожденных территориях.
Как сообщает Report, об этом сообщил начальник Управления Министерства иностранных дел Азербайджана Гая Мамедов.
"Был рад выступить на церемонии в Брюсселе в связи с предоставлением Бельгией Азербайджану 250 000 евро на деятельность по разминированию. Наземные мины являются основным препятствием на пути безопасного возвращения бывших вынужденных переселенцев [на освобожденные территории]. Эта помощь является символом человеческой солидарности и позитивным шагом в наших двусторонних отношениях", - написал дипломат в соцсети Х.
Напомним, что делегация Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) во главе с председателем правления Вюгаром Сулеймановым находится с рабочим визитом в Королевстве Бельгия.
I was pleased to address the ceremony in Brussels on presentation of Belgium’s €250,000 assistance for Azerbaijan’s mine action. Landmines are a major impediment to safe return of IDPs. This assistance is a symbol of human solidarity & a positive step in our bilateral relations. pic.twitter.com/utp6wSe0vB