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Бельгия выделила Азербайджану €250 тыс. на разминирование

Бельгия выделила Азербайджану €250 тыс. на разминирование Бельгия выделила Азербайджану 250 тыс. евро в рамках поддержки деятельности по разминированию на освобожденных территориях.
Внешняя политика
4 июля 2024 г. 22:56
Бельгия выделила Азербайджану €250 тыс. на разминирование

Бельгия выделила Азербайджану 250 тыс. евро в рамках поддержки деятельности по разминированию на освобожденных территориях.

Как сообщает Report, об этом сообщил начальник Управления Министерства иностранных дел Азербайджана Гая Мамедов.

"Был рад выступить на церемонии в Брюсселе в связи с предоставлением Бельгией Азербайджану 250 000 евро на деятельность по разминированию. Наземные мины являются основным препятствием на пути безопасного возвращения бывших вынужденных переселенцев [на освобожденные территории]. Эта помощь является символом человеческой солидарности и позитивным шагом в наших двусторонних отношениях", - написал дипломат в соцсети Х.

Напомним, что делегация Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) во главе с председателем правления Вюгаром Сулеймановым находится с рабочим визитом в Королевстве Бельгия.

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