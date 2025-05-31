Посол Азербайджана обсудил сотрудничество с Кенией в сфере разминирования

Посол Азербайджана в Кении Султан Гаджиев провел встречу с директором Международного учебного центра по поддержанию мира при Международном центре по разминированию Джойс Ситиэнеи.

Посол Азербайджана в Кении Султан Гаджиев провел встречу с директором Международного учебного центра по поддержанию мира при Международном центре по разминированию Джойс Ситиэнеи.

Как сообщает Report, встреча состоялась в резиденции Международного центра.

В ходе беседы дипломат рассказал об истории деятельности посольства, развитии страны в соответствии с политическим курсом общенационального лидера Гейдара Алиева и реализации под руководством главы государства Программы Великого возвращения на освобожденные от оккупации территории Азербайджана.

Султан Гаджиев отметил, что в результате 30-летней оккупации со стороны Армении Азербайджан стал одной из наиболее загрязненных минами стран мира, что стало причиной многочисленных разрушений и человеческих жертв. Он подчеркнул, что мины остаются основным препятствием для возвращения переселенцев на родные земли.

Посол проинформировал собеседницу о деятельности Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA), а также о применении в стране современных технологий гуманитарного разминирования – дронов для обнаружения мин и спутниковой поддержки.

Также было отмечено, что Международный учебный центр по разминированию, известный как IPSTC, был создан в 2005 году по совместной инициативе Великобритании и Кении. В ходе встречи подчеркивалась важность налаживания сотрудничества между IPSTC и профильной структурой Азербайджана, а также проведения взаимных визитов для обмена опытом в области разминирования.