Константинос Тасулас поздравил президента Ильхама Алиева

Константинос Тасулас поздравил президента Ильхама Алиева

Президент Греции Константинос Тасулас направил поздравительное письмо президенту Ильхаму Алиеву по случаю Дня независимости Азербайджана.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу главы азербайджанского государства.

"Ваше превосходительство,

Сердечно поздравляю Вас с национальным праздником Азербайджанской Республики – Днем независимости и передаю наилучшие пожелания во имя процветания Вашего народа.

Пользуясь случаем, хочу выразить готовность Греции углублять наши связи и укреплять сотрудничество во всех областях на благо наших народов.

Уверен, что мы сможем работать вместе для продвижения мира и стабильности в более обширном регионе на основе Устава Организации Объединенных Наций и международного права.

Ваше превосходительство, прошу принять заверения в моем высочайшем почтении", - говорится в поздравительном послании.