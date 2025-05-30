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Константинос Тасулас поздравил президента Ильхама Алиева

Константинос Тасулас поздравил президента Ильхама Алиева Константинос Тасулас поздравил президента Ильхама Алиева
Внешняя политика
30 мая 2025 г. 20:06
Константинос Тасулас поздравил президента Ильхама Алиева

Президент Греции Константинос Тасулас направил поздравительное письмо президенту Ильхаму Алиеву по случаю Дня независимости Азербайджана.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу главы азербайджанского государства.

"Ваше превосходительство,

Сердечно поздравляю Вас с национальным праздником Азербайджанской Республики – Днем независимости и передаю наилучшие пожелания во имя процветания Вашего народа.

Пользуясь случаем, хочу выразить готовность Греции углублять наши связи и укреплять сотрудничество во всех областях на благо наших народов.

Уверен, что мы сможем работать вместе для продвижения мира и стабильности в более обширном регионе на основе Устава Организации Объединенных Наций и международного права.

Ваше превосходительство, прошу принять заверения в моем высочайшем почтении", - говорится в поздравительном послании.

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Версия на английском языке Constantine Tassoulas congratulates President Ilham Aliyev
Версия на азербайджанском языке Yunanıstan Prezidenti: Daha geniş regionda sülh və sabitliyin təşviqi üçün birgə çalışa bilərik

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