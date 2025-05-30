Константинос Тасулас поздравил президента Ильхама Алиева

Президент Греции Константинос Тасулас направил поздравительное письмо президенту Ильхаму Алиеву по случаю Дня независимости Азербайджана.
Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу главы азербайджанского государства.
"Ваше превосходительство,
Сердечно поздравляю Вас с национальным праздником Азербайджанской Республики – Днем независимости и передаю наилучшие пожелания во имя процветания Вашего народа.
Пользуясь случаем, хочу выразить готовность Греции углублять наши связи и укреплять сотрудничество во всех областях на благо наших народов.
Уверен, что мы сможем работать вместе для продвижения мира и стабильности в более обширном регионе на основе Устава Организации Объединенных Наций и международного права.
Ваше превосходительство, прошу принять заверения в моем высочайшем почтении", - говорится в поздравительном послании.