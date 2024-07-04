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Делегация ANAMA находится с рабочим визитом в Бельгии

Делегация ANAMA находится с рабочим визитом в Бельгии Делегация Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) во главе с председателем правления Вугаром Сулеймановым находится с рабочим визитом в Королевстве Бельгия.
Внешняя политика
4 июля 2024 г. 20:34
Делегация ANAMA находится с рабочим визитом в Бельгии

Делегация Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) во главе с председателем правления Вугаром Сулеймановым находится с рабочим визитом в Королевстве Бельгия.

Об этом Report сообщили в ANAMA.

Цель визита - привлечение внимания к минной проблеме в Азербайджане, информирование о серьезной угрозе для окружающей среды, гуманитарной деятельности по разминированию на освобожденных территориях и расширение международного сотрудничества.

4 июля в Брюсселе прошло мероприятие "Борьба с минной угрозой: влияние на окружающую среду и политические меры реагирования", организованное Дипломатической академией Брюсселя при поддержке посольства Азербайджана в Бельгии.

Вугар Сулейманов проинформировал о минной проблеме, с которой сталкивается Азербайджан, об угрозах, которые она представляет жизни и здоровью людей, окружающей среде, подчеркнув, что эта угроза препятствует усилиям по устойчивому развитию. Заявив, что Азербайджан председательствует на COP29 в 2024 году, он подчеркнул важность устранения воздействия минной угрозы на окружающую среду.

В мероприятии приняли участие представители ООН, ЕС, государственных учреждений Бельгии и дипломатического корпуса. Были проведены панельные дискуссии по вопросам борьбы с минными угрозами и применения инновационных технологий.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın üzləşdiyi mina problemi Belçika rəsmilərinin diqqətinə çatdırılıb

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