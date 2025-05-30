Байрамов поздравил ОАЭ в связи избранием их кандидата генсеком UNWTO

Байрамов поздравил ОАЭ в связи избранием их кандидата генсеком UNWTO

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов поздравил ОАЭ с избранием их кандидата на пост генерального секретаря Всемирной туристской организации ООН (UNWTO).

Как передает Report, об этом Байрамов написал на своей странице в социальной сети "Х".

"Это достижение отражает растущую роль ОАЭ в формировании мирового туризма. Желаем нашим друзьям дальнейших успехов и процветания", - говорится в сообщении.

Отметим, новым генсеком избрана шейха Насер Аль Новаис, она сменила на этом посту представителя Грузии Зураба Пололикашвили.