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Посол Азербайджана в Москве обсудил с замглавы МИД РФ сотрудничество в сфере информационной безопасности

Посол Азербайджана в Москве обсудил с замглавы МИД РФ сотрудничество в сфере информационной безопасности Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин и посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев обсудили взаимодействие стран в сфере информационной безопасности.
Внешняя политика
30 мая 2025 г. 18:01
Посол Азербайджана в Москве обсудил с замглавы МИД РФ сотрудничество в сфере информационной безопасности

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин и посол Азербайджана в Москве Рахман Мустафаев обсудили взаимодействие двух стран в сфере информационной безопасности.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Проведен обмен мнениями по ряду вопросов российско-азербайджанского взаимодействия, в том числе в сфере информационной безопасности", - говорится в информации.

В МИД РФ добавили, что в ходе встречи обе стороны отметили важность дальнейшего укрепления двусторонних отношений в русле положений подписанной на высшем уровне Декларации о союзническом взаимодействии от 22 февраля 2022 года.

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