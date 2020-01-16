Азербайджан разработает специальную программу для индонезийских паломников

Председатель Комиссии по международным делам Палаты представителей Индонезии Меутия Виада и посол Азербайджана в Джакарте Джалал Мирзаев обсудили вопросы взаимной поддержки на международной арене, сотрудничество в областях энергетики и туризма, сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Палаты представителей Индонезии.

В ходе встречи стороны отметили, что Азербайджан и Индонезия готовы оказывать друг другу взаимную поддержку на различных международных площадках и содействовать в рамках защиты интересов.

Д.Мирзаев указал, что правительство Азербайджана готово разработать специальную программу для индонезийских паломников, совершающих умру (малое паломничество), с целью передачи им соответствующих знаний и истории ислама.

М.Виада отметила, что Индонезия намерена и впредь продолжать развивать «важные отношения» с Азербайджаном в области энергетики.