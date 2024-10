Сибига: Норвегия предоставит Украине 250 млн евро на поддержку энергоинфраструктуры

Норвегия объявила о новом пакете помощи на поддержку энергетической инфраструктуры Украины в размере 250 млн евро.

Как передает Report, об этом глава МИД Украины Андрей Сибига написал в соцсети "Х" после встречи с норвежским коллегой Эспеном Бартом Эйде.

"Рад приветствовать Эспена Барта Эйде в Киеве. Благодарен Норвегии за новый энергетический пакет в размере 250 млн евро, который укрепит нашу устойчивость перед зимой. Мы посетили один из энергетических объектов, разрушенных ударами ВС РФ, и увидели, насколько важна помощь в сфере противовоздушной обороны и энергетики", - отметил Сибига.

По его словам, они обсудили инновационные возможности оборонно-промышленного комплекса Украины, договорились укрепить украинско-норвежское сотрудничество между двумя странами, а также развивать совместное производство вооружений.