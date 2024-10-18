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Главы МИД Турции и Армении обсудили процесс нормализации между двумя странами

Главы МИД Турции и Армении обсудили процесс нормализации между двумя странами Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан принял армянского коллегу Арарата Мирзояна в рамках встречи региональной платформы в формате "3+3" в Стамбуле.
В регионе
18 октября 2024 г. 17:07
Главы МИД Турции и Армении обсудили процесс нормализации между двумя странами

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан принял армянского коллегу Арарата Мирзояна в рамках встречи региональной платформы в формате "3+3" в Стамбуле.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении МИД Турции в соцсети "Х".

Министры обсудили процесс нормализации отношений между двумя странами.

Отметим, что в декабре 2021 года Ереван и Анкара назначили спецпредставителей для переговоров по нормализации отношений - Сердар Кылыч и Рубен Рубинян. Они 30 июля провели встречу на границе, подтвердив по ее итогам намерение продолжать процесс нормализации двусторонних отношений без предварительных условий.

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