Главы МИД Турции и Армении обсудили процесс нормализации между двумя странами

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан принял армянского коллегу Арарата Мирзояна в рамках встречи региональной платформы в формате "3+3" в Стамбуле.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении МИД Турции в соцсети "Х".

Министры обсудили процесс нормализации отношений между двумя странами.

Отметим, что в декабре 2021 года Ереван и Анкара назначили спецпредставителей для переговоров по нормализации отношений - Сердар Кылыч и Рубен Рубинян. Они 30 июля провели встречу на границе, подтвердив по ее итогам намерение продолжать процесс нормализации двусторонних отношений без предварительных условий.