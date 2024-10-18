Главы МИД Турции и Армении обсудили процесс нормализации между двумя странами
Главы МИД Турции и Армении обсудили процесс нормализации между двумя странамиМинистр иностранных дел Турции Хакан Фидан принял армянского коллегу Арарата Мирзояна в рамках встречи региональной платформы в формате "3+3" в Стамбуле.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан принял армянского коллегу Арарата Мирзояна в рамках встречи региональной платформы в формате "3+3" в Стамбуле.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении МИД Турции в соцсети "Х".
Министры обсудили процесс нормализации отношений между двумя странами.
Отметим, что в декабре 2021 года Ереван и Анкара назначили спецпредставителей для переговоров по нормализации отношений - Сердар Кылыч и Рубен Рубинян. Они 30 июля провели встречу на границе, подтвердив по ее итогам намерение продолжать процесс нормализации двусторонних отношений без предварительных условий.
Minister of Foreign Affairs @HakanFidan met with Ararat Mirzoyan, Minister of Foreign Affairs of Armenia, on the margins of the 3+3 South Caucasus Regional Cooperation Platform in Istanbul. pic.twitter.com/41k2gea62S