Эйро и Чавушоглу обсудили турецкую операцию в Сирии

Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро в пятницу обсудил турецкую военную операцию в Сирии с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили во французском внешнеполитическом ведомстве.

"Два министра обменялись мнениями по ситуации в Сирии и операции, организованной Турцией в Джараблусе", - говорится в сообщении.

В МИД Франции отметили, что дипломаты подтвердили решимость двух стран продолжать борьбу в рамках международной коалиции с целью искоренить присутствие террористической группировки "Исламское государство" в Сирии и Ираке, а также добиться возобновления переговоров по политическому переходу власти в Сирии.