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Армия Израиля нанесла за сутки новые удары по 150 целям в секторе Газа

Армия Израиля нанесла за сутки новые удары по 150 целям в секторе Газа Израильские ВВС в течение суток продолжали наносить удары по всей территории сектора Газа.
Другие страны
13 июля 2025 г. 16:14
Армия Израиля нанесла за сутки новые удары по 150 целям в секторе Газа

Израильские ВВС в течение суток продолжали наносить удары по всей территории сектора Газа.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.

По ее данным, в общей сложности атакованы более 150 целей, связанных с военными формированиями палестинских радикалов. Среди поражаемых объектов были заминированные сооружения, склады с оружием, позиции для ведения противотанкового и снайперского огня, иные объекты военной инфраструктуры, а также отдельно взятые вооруженные радикалы.

Отмечается, что сухопутные подразделения в течение суток вели активные бои в районе города Бейт-Ханун на севере анклава, где уничтожали радикалов и их военную инфраструктуру.

Бои велись также в окрестностях города Хан-Юнис на юге сектора, заявили военные.

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